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新藥延緩洗腎 3月健保擴大給付

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

台灣長年被稱為「洗腎王國」，尚未進入到洗腎階段的慢性腎臟病患者，約有273萬多人，近6成是第三期才被發現，距離需要洗腎的第五期僅一線之隔，平均約15年內就會進入洗腎階段。衛福部健保署自三月起，將擴大給付慢性腎臟病藥物的使用，有助延緩慢性腎臟病患者進入到洗腎的年限。

台灣人飲食西化、加上生活習慣不良等因素，讓三高患者愈來愈多，且有年輕化的趨勢，種種因素大幅增加慢性腎臟病患者的人數。根據統計，台灣約有273萬名慢性腎臟病患者，如果換算總人口數，平均每8人就有1人罹患慢性腎臟病。

慢性腎臟病分為五期，依照腎絲球過濾率(GFR)數值區分，屬於第一期腎功能正常者腎絲球過濾率數值大於等於90ml/min/1.73m2，第二期的數值為60到89ml/min/1.73m2、第三期A為45到59ml/min/1.73m2、第三期b為30到44ml/min/1.73m2、第四期為15到29ml/min/1.73m2、第五期低於15ml/min/1.73m2即進入洗腎階段。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師邱怡文表示，慢性腎臟病除了看腎絲球過濾率以外，還要確認蛋白尿肌酸酐數值，依臨床經驗，多數的患者都是等到有「蛋白尿」，即俗稱「泡泡尿」才就醫，通常都已是慢性腎臟病第三期以上，大約會在15年內進入洗腎階段。

罹患慢性腎臟病的因素，邱怡文說，除了飲食生活習慣以外，年紀也是風險因子，如果沒有及早發現、及早用藥，腎功能下降的速度會逐年加快，更容易邁入洗腎階段。

過去延緩腎功能下降的藥物為血管張力素阻斷劑或抑制劑等，但邱怡文說，臨床觀察其效果有限，從前年開始，國際腎臟醫學會將SGLT2抑制劑，列為慢性腎臟病的建議使用藥物，如果及早使用，可延長慢性腎臟病患者進入洗腎的年限達26.6年。健保署自今年三月起擴大給付，預計約20萬人受惠。

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