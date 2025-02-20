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74歲女抗憂鬱10年無解 醫揭「這類藥物」恐是隱藏關鍵

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
身心科醫師周伯翰說，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物因為會影響大腦分泌神經傳導物質，也可能是危險因子。示意圖。本報資料照
身心科醫師周伯翰說，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物因為會影響大腦分泌神經傳導物質，也可能是危險因子。示意圖。本報資料照

74歲王女士原本個性開朗、樂觀，卻在更年期後變得恐慌、憂鬱，經治療一度穩定，但不久後病情急轉直下，長年深陷在負面情緒。她服用抗憂鬱藥物長達10年，但每天規律服藥仍不時發病，即使接受重覆經顱磁刺激（rTMS）治療，但症狀始終未好轉。

身心科醫師周伯翰說，女子就醫後經檢查發現，面部呆滯、肢體僵硬、行動緩慢與吞嚥困難，類似巴金森氏症，進一步追蹤雲端病歷，發現她因為頭暈，10多年來每天規律服用2顆含flunarizine成分藥物

含flunarizine成分藥物是一種鈣離子阻斷劑，可改善末梢血管循環障礙、惡心暈眩、動暈症等。但周伯翰指出，藥典顯示，長期服用後有導致憂鬱症與巴金森症狀的風險。相關文獻提到，長期服用可能影響多巴胺與血清素活性，進而導致憂鬱、動作遲緩等症狀。王女士停藥後，症狀大幅減少，配合原本的憂鬱症藥物治療後，憂鬱情緒也逐漸改善，恢復正常的生活。

藥物引起的憂鬱症，與一般憂鬱症及治療方式不同。周伯翰強調，停用導致副作用的藥物，症狀才可能改善。一般而言，當藥物在體內的濃度下降，就會逐漸緩解憂鬱症狀與巴金森氏症狀，不需要額外服用身心科藥物。

周伯翰指出，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物會影響大腦分泌神經傳導物質，也可能是危險因子，部分止吐藥物、降血壓藥物、荷爾蒙治療藥物、免疫抑制劑與抗癲癇藥物，也可能引發憂鬱症狀。

周伯翰提醒，若身邊親友長期服用其他內科藥物，出現長期莫名情緒低落與焦慮、抗憂鬱藥物治療效果不佳、無法解釋的動作遲緩與僵硬或吞嚥困難、原本個性樂觀，但近年來莫名鬱鬱寡歡，可向專業醫師諮詢，檢視服用的藥物是否影響身心健康，避免不必要的困擾。

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情緒低落 憂鬱症 醫師

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