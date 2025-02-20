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參訪鐵道研發展示會 交長：盼國產化減少依賴國外技術

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵董事長鄭光遠（右二）向部長陳世凱（右一）介紹國產維修工程車。圖／鐵道局提供
台灣高鐵董事長鄭光遠（右二）向部長陳世凱（右一）介紹國產維修工程車。圖／鐵道局提供

交通部長陳世凱今出席鐵道局與鐵道技術研究及驗證中心共同舉辦的「鐵道產業發展補助計畫成果展示會」，陳世凱除對會中展示轉轍器、集電弓、車門原型機及其他國產化研發成果表達高度肯定，更指出，鐵道國產化能降低設備維運成本，盼各項研發成果早日應用於國內軌道建設計畫或系統維運，減少對國外技術的依賴，

陳世凱今天出席「鐵道產業發展補助計畫成果展示會」，對於鐵道局結合北科大、高科大等研發團隊現場展示的轉轍器、集電弓、車門原型機及其他國產化研發成果表示高度肯定。

同時陳世凱也訪視鐵研中心、高鐵燕巢總機廠及高科大鐵道技術中心的研發實驗室及各式大型儀器設備，盼透過推動鐵道機電系統國產化政策行動方案，促進台灣鐵道系統技術升級，帶動產業經濟發展。

鐵道局自2021年起推動鐵道產業發展補助計畫，結合工研院、台北科大、高雄科大、屏東科大、中冠資訊、神通資科等10餘家學研機構及企業，逐步建立車門、集電弓、轉向架、轉轍器、計軸器及輕軌號誌等6大關鍵次系統的自主技術，今天會中也展示原型機開發成果，未來可望應用在國內鐵道建設。

陳世凱藉此實地場訪視鐵研中心轉向架、車門、集電弓及鹽霧腐蝕、防水防護等環境或系統檢測設備，隨後再赴台灣高鐵燕巢總機廠及高雄科技大學鐵道技術中心，了解高鐵列車大修保養、轉向架測試設備、自動化噴漆廠等，以及高科大成功開發的異物及土石流入侵告警、計軸器雜訊干擾隔離等多項鐵道系統裝置。

陳世凱說，鐵道國產化不僅能降低設備維運成本，減少對國外技術的依賴，更能帶動台灣業者成為全球鐵道產業供應鏈的一環；期許未來應深化產官學研合作，加強技術驗證與標準化，並導入智慧監測、自動化維修及AI數據應用，使我國鐵道技術與國際接軌。

高科大鐵道技術中心主任張簡嘉壬介紹鐵道裝置開發成果。圖／鐵道局提供
高科大鐵道技術中心主任張簡嘉壬介紹鐵道裝置開發成果。圖／鐵道局提供
研發團隊向來賓展示開發成果，圖為工研院介紹輕軌車門研發。圖／鐵道局提供
研發團隊向來賓展示開發成果，圖為工研院介紹輕軌車門研發。圖／鐵道局提供
鐵道技術研究及驗證中心向陳部長介紹車門檢測設備功能。圖／鐵道局提供
鐵道技術研究及驗證中心向陳部長介紹車門檢測設備功能。圖／鐵道局提供
交通部長陳世凱關心台北科大集電弓研發，並與蘇程裕教授（右二）、李春穎教授（左一）合影。圖／鐵道局提供
交通部長陳世凱關心台北科大集電弓研發，並與蘇程裕教授（右二）、李春穎教授（左一）合影。圖／鐵道局提供

鐵道 陳世凱 高鐵

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