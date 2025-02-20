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今晚鋒面通過3地防大雨 周日冷氣團來襲「低溫僅11度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚鋒面通過、明天東北季風增強，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢；周日冷氣團南下，其中周日晚間至下周一清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫僅11至13度，下周二白天回暖，將是未來這段時間天氣最穩定的一天。聯合報系資料照
今晚鋒面通過、明天東北季風增強，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢；周日冷氣團南下，其中周日晚間至下周一清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫僅11至13度，下周二白天回暖，將是未來這段時間天氣最穩定的一天。聯合報系資料照

今晚鋒面通過、明天東北季風增強，迎風面需慎防大雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚起北東雨勢最大，直到下周二才轉為多雲到晴，周日冷氣團團來襲，最冷時段落在周日晚上至下周一清晨，中部以北、宜蘭低溫僅11度，下周二白天冷氣團才減弱、氣溫回升，成為未來這段時間天氣最穩定的一天。

張竣堯說，今晚（20日）鋒面通過、明（21日）東北季風增強，水氣也增加，北部、東半部有局部短暫樣雨，尤其迎風面的基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢，中部山區有零星降雨，其他地區大致為多雲到晴。

周末（22、23日）桃園以北、東半部有局部短暫降雨，北部、中部山區有零星短暫降雨，而基隆北海岸、東北部、大台北山區須注意較大雨勢，其他地區多雲到晴。

下周一（24日）環境轉乾，但基隆北海岸、東半部仍有局部短暫降雨，桃園以北有零星短暫雨；下周二（25日）水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫降雨。

下周三（26日）受到華南雲系東移影響，北部、東半部有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴；下周四（27日）北部、東北部、中部山區仍有局部短暫降雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態。

溫度部分，張竣堯指出，受到東北季風影響，北部比起今天20度以上高溫，明天高溫降到16至18度，明顯轉濕涼，中南部地區則尚未受到東北季風影響，天氣仍溫暖穩定，高溫21至25度，但明晚至周六晚間，全台降溫有感，冷空氣為東北季風等級，各地低溫約14至16度。

周日冷氣團南下，周日晚間至下周一晚間仍有一波低溫，其中周日晚間至下周一清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫僅11至13度，其他地區15、16度，直到下周二白天冷氣團才會減弱、氣溫逐漸回升。

張竣堯表示，下周一水氣就會漸漸減少，降雨範圍會比周末縮減，下周二水氣減少最明顯，會是未來這段時間天氣最穩定的一天；至於下周二至228連假期間，目前目前沒有明顯冷空氣影響，但預報時間較久遠，還需持續觀察。

另外，張竣堯提醒，今晚至明天清晨，桃園至高雄地區易有低雲或局部霧影響能見度；下周三晚間至下周四清晨，西半部局部地區及金門、馬祖有低雲或局部霧影響能見度，駕駛人須多注意。

低溫 冷氣團 東北季風

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