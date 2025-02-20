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藍拋長照保險制能行？ 衛福部：費率1.19%不確定是否足夠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國民黨團拋出長照保險制，衛福部社會保險司代理司長陳貞慧指出，國民黨團方案以2016年草案推算，但現在長者人數不可同日而語，必須重新評估現況。本報資料照片
國民黨團拋出長照保險制，衛福部社會保險司代理司長陳貞慧指出，國民黨團方案以2016年草案推算，但現在長者人數不可同日而語，必須重新評估現況。本報資料照片

國民黨立院黨團提出長照保險制，列為本會期優先法案，根據國民黨草案，初期費率1.19%，約為健保的四分之一，最低每人每月負擔約100元。衛福部長照司副司長吳希文指出，以稅收作為長照財源，可依需求做調整，保持彈性空間。但對於長照財機制，衛福部未排除任一可能性，將需持續與外界溝通，取得共識。

吳希文表示，目前長照2.0正處在布建資源及提升服務量能階段，以稅收作為長照財源，可使財源依需求做調整，保持彈性空間。每年各項稅收挹注於長照基金數額都超出推估，財源尚足以支應支出，2024年基金收入1304億元，目前累積餘額約2千億元。

但對於國民立院黨團提出的長照保險規模與費率，衛福部社會保險司代理司長陳貞慧指出，推測國民立院黨團以2016年的長照保險草案推算，但現在長者人數增多，不可同日而語，必須重新評估。

陳貞慧表示，依照2016年的長照保險草案，初期費率1.19%，以基本工資2萬8590元計算，民眾負擔3成，其他由政府及雇主負擔，個人確實最低需要繳交100元左右。但當時65歲以上長者300多萬人，如今長者人數已達443萬人，占全國人口近兩成，時空背景已不同，費率需要重新估算。　

另外， 陳貞慧指出，長照保險的保費與長照服務連動，以健保為例，今年健保總額超過9200億元，健保費率維持5.17%，仍面臨財務困難，需要公務預算支應。長照保險的收入，直接影響長照服務量。如今國民黨團列為優先法案，衛福部將準備相應方案因應。

保險 國民黨 衛福部 長照

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