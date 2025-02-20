腦中風痊癒後沒事？發病風險「正常人的10倍」 中西醫合療防臥床失能

腦血管疾病位居國人十大死因前5名，其中6分之1的腦中風倖存者，可能在2年內再度發病，機率是正常人的10倍。中醫師表示，應把握腦中風發病後3至6個月的黃金治療期，以西醫的療程搭配中藥、針灸、推拿，可降低復發風險，其中接受愈多針灸療程，預後愈好。

衛福部統計，腦血管疾病位居國人十大死因前5名。台灣中風登錄資料庫顯示，初發腦中風病人在發病一個月後的失能比例是61.2%、3個月是55.58%、半年是51.72%，也是65歲以上高齡長者常見失能的主要原因，更有10%腦中風倖存者在一年內復發，6分之1的腦中風倖存者，可能在2年內復發。

中華民國中醫師公會全國聯合會今天舉辦「中醫治療腦中風」記者會，中國醫藥大學附設醫院中醫部針灸科副教授廖先胤說，腦中風分成缺血性（血管塞住）與出血性（血管破裂），其中約80%患者是缺血性腦中風、約20%患者是出血性腦中風。常見腦中風症狀口訣是「一臉一手歪無力，兩片嘴唇說不清」，意思為只要單側手腳無力或嘴歪、說話含糊不清，罹病的機率就非常高，應盡快就醫接受治療，才能降低肢體無力、語言障礙、大小便失禁、記憶力與認知功能衰退等後遺症，輕則無法工作，重則行動困難、臥床，甚至死亡。

「不論是缺血性或出血性腦中風，拖愈久損傷神經愈嚴重，每分鐘會導致190萬個神經細胞死亡，相當於長度12公里的神經纖維壞死，因此治療的黃金時期非常重要。」廖先胤遇過一名患者，在無拐杖、坐輪椅的情況下步行邁入診間，主訴手腳無力，雖然並無其他明顯異狀，但經進一步檢查後仍確診腦中風，「即便是醫學相關領域的人，也不一定能快速辨識出患者有腦中風，要是患者本身或醫師有相關疑慮，尤其是單側手腳無力，若再加上視線模糊不清、頭暈等相關症狀，確診率會更高。」

廖先胤提醒，腦中風的發病風險因子，包括心房顫動（心律不整）、高血壓、糖尿病、高血脂、頸部動脈疾病、抽菸、肥胖、藥物成癮、冷天氣，但有20%無法預防的原因，包括家族史、年齡、停經，「大家常會忽略的是『曾經中風』，發病風險是正常人的10倍，因此不是曾腦中風後痊癒就沒事，因為腦中風的人很有可能復發。」

恩主公醫院中醫部主任張晉賢說，腦中風在古代文獻中，屬於「偏枯」、「偏風」、「喎（ㄍㄨㄛ）斜」、「大厥」、「薄厥」、「真中」、「類中」、「非風」等範疇，可據病情嚴重程度，分為中經絡型和中臟腑型。中經絡型意識清醒，症狀包括半身不遂、口眼歪斜、言語不清，病機則有氣血痹阻、風邪入絡，導致經絡不通，應採通經活絡、活血化瘀，改善氣血循環，恢復神經功能。

張晉賢說，中臟腑型意識昏迷（閉證或脫證），症狀包括癱瘓、吞嚥困難、大小便失禁，病機則有閉證（痰熱內閉）、脫證（氣血大虧），應採急救開竅、回陽固脫，幫助恢復基本生命功能、穩定病情。中醫治療腦中風的方法包括針灸，用於治療腦中風患者口眼歪斜、吞嚥困難、肢體無力或拘孿等症狀；中藥涵蓋補陽還五湯、血府逐瘀湯，用於活血化瘀、促進腦部循環；現代中藥例如養腦散，可促進腦部循環及恢復肢體功能。

另據台灣腦中風學會資料，腦中風在36歲以上人口的發生率約為千分之3，在台灣則有接近1000萬人，每年的腦中風初次發生數約為3萬人。所幸健保制度有關中醫的腦中風治療策略與門診管理方案，包括住院會診，適用於腦中風6個月內的患者，中醫及早介入進行針灸治療；一般門診治療，則可針對特定疾病門診加強照護，適用於腦中風發病2年內的患者，結合針灸與理筋手法，幫助恢復肢體功能，減少後遺症。

至於穴位針灸，張晉賢提到，頭部穴位包括百會、四神聰可改善神經功能，廉泉改善吞嚥困難；上肢穴位包括曲池、手三里、外關、合谷，有助於運動功能恢復；下肢穴位包括足三里、陰陵泉、陽陵泉、三陰交、太衝，則有助於恢復下肢力量。

此外，中醫在腦中風發病後3至6個月內的黃金復健期，透過針灸等療程能幫助患者恢復生活自理。廖先胤說，已有研究實證，中醫針灸可降低腦中風的併發症與死亡風險，並減少第二次腦中風發生率，尤其年輕患者有顯著效果，透過中西醫結合療法，能夠提供更全面的治療方式，幫助腦中風患者的康復。

張晉賢引述統計數據，接受西醫治療每千人腦中風再發病為71.4人，若同時接受中醫針灸治療，每千人腦中風再發為69.9人。腦中風患者積極接受西醫治療，可減少58%再發生率，接受針灸治療則少50%再發生率，同時接受西醫與針灸，則減少61%。由此可見，接受針灸療程，預後效果愈好。

高雄長庚紀念醫院中醫針灸科主任黃博裕表示，腦中風常用中藥包括活血化瘀藥類的丹參、川芎、紅花、桃仁，幫助擴張血管、止痛，還有益氣養血藥類的黃耆、當歸、人參，幫助補氣養血，及化痰醒腦藥類的半夏、天麻、石菖蒲，幫助醒腦安神，改善意識障礙。

黃博裕表示，急性期腦中風的中藥，力求「祛邪為要」，包括活血化瘀的丹參、川芎、紅花、桃仁。化痰醒腦的半夏、石菖蒲，製成方劑安宮牛黃丸。平肝熄風的天麻、鉤藤、菊花，製成方劑天麻鉤藤飲。新藥養腦散，但須自費。

黃博裕表示，慢性期腦中風的中藥，力求「去邪轉扶正固本」，包括益氣養血的黃耆、當歸、人參，製成方劑補陽還五湯。補腎填精的山茱萸、熟地，製成方劑地黃飲子、六味地黃丸。健脾化痰的茯苓、白朮、陳皮，製成方劑溫膽湯。國外上市的新藥NeuroAiD、國衛院開發中新藥中藥複方PM012、尚在臨床研究的醒腦一號。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強表示，腦中風的預防原則是「未病先防，既病防變」，主要的預防措施包括定期檢測血壓、血糖、血脂肪，或頸動脈、心臟超音波、心電圖治療高血壓、糖尿病、高血脂與心房顫動，避免抽菸，並控制體重以及適度運動。

洪裕強建議，可採地中海飲食或得舒飲食，多攝取蔬果、全穀類、堅果、魚類，減少紅肉與加工食品，限制鹽分攝取（每天少於5克），避免高鈉食物（例如，醃漬品、油炸品），同時每周至少150分鐘中等強度運動（例如，快走、游泳、騎腳踏車），並結合太極、八段錦、氣功、平甩功，或以靜坐、冥想、瑜伽、深呼吸減緩壓力，更要避免熬夜、暴怒。