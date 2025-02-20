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長照千億缺口待補？ 衛福部：稅收累積逾2千億「預算充足」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家估長照缺口千億，衛福部回應目前的財源足夠，對保險制持開放討論態度。本報資料照片
專家估長照缺口千億，衛福部回應目前的財源足夠，對保險制持開放討論態度。本報資料照片

台灣即將邁入超高齡社會，長照需求大幅成長，擔心財源不足，國民黨團拋出長照保險制。根據衛福部公告，長照基金預算今年度編列927億元，若未來有基金來源不足，政府將以公務預算撥補。衛福部長照司長祝健芳表示，目前財源足夠，尊重國民黨立委提案權，將持續與各界討論，訂定最適合國內的財源制度。

祝健芳指出，自去年以來，與長照相關稅收累積逾2000億元，目前持續監控，確保長照的各項計畫預算充足。她指出，將建立定期長照財政審查機制，制定應對可能的財政壓力策略，長照資源會分階段擴充，雖然未來長照支出會繼續升高，但目前看起來沒有問題。

不過，台灣醫務管理協會理事長洪子仁指出，日本的醫療與長照銜接緊密度高於我國，民眾年滿40歲就有義務加入介護保險，並繳納保險費，以全民社會保險穩定財源。若以日本介護保險的規模來看，粗估台灣長照要達全覆蓋的需求，至少需要2000多億元。

洪子仁說，去年台灣長照基金規模約800多億元，要達到全覆蓋，等於還有一千多億元的缺口。而這筆費用，單靠目前的稅收財源，絕對無法補足收支短絀情形，必須靠長照保險及公務預算支應。他建議，長照3.0一定要強化財源，規畫開辦長照保險及挹注公務預算，把部分健保的錢改由長照給付。

長照3.0上路之前，美國衛福部前副助理部長林元清、衛福部前部長邱文達和衛福部計畫總顧問王懿範合作編寫「長照新政策的未來展望」，今天舉行新書發表會，書中陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授李玉春建議，應開辦長照保險，提升長照財務負擔以及使用的公平性，採稅收加保險的混合制度，推動長照保險保障大眾。

衛福部長邱泰源指出，長照3.0預計明年上路，目前最重要的方向是結合醫療跟長照，醫療端做得好，減少民眾失能，長照負擔，費用就能減輕；再來是接上「急性後期整合照護計畫」（Post-acute Care，PAC），就近回歸社區接受服務，增進復能成效。

洪子仁 衛福部 長照

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