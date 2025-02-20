快訊

林岱樺遭搜索氣氛火爆 個性強硬一度動怒飆帶隊主任檢察官

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

35歲工程師日喝3杯咖啡！加班再灌能量飲 睡滿8小時仍喊累

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
一名35歲資深工程師每天喝咖啡與能量飲料，因此掉入「咖啡因惡性循環」。示意圖。本報資料照
一名35歲資深工程師每天喝咖啡與能量飲料，因此掉入「咖啡因惡性循環」。示意圖。本報資料照

一名35歲資深工程師，常在上午喝完黑咖啡，中午再來一杯拿鐵咖啡，下午開會前又喝一杯美式咖啡，甚至加班時也會服用能量飲料，直到他最近白天頭昏腦脹、專注力不足，在夜晚時難以入睡，周末補眠也都沒用，才發現自己掉入「咖啡因惡性循環」。

身心科醫師鄭佳益表示，經與男子討論後，才發現對方下午3點後還喝咖啡，導致體內的咖啡因直到深夜仍未代謝完畢，影響入睡的時間和睡眠品質，因此即使睡滿8小時，身體仍無法恢復能量。

原來，男子的問題出在「咖啡因攝取時間太晚」。鄭佳益解釋，咖啡因會刺激人體的中樞神經，主要透過阻斷讓人感覺疲倦的物質腺苷（adenosine）受體減少疲勞感，提振精神，但咖啡因帶來的興奮效果並不會馬上消失。

研究顯示，睡前6小時喝咖啡仍可能影響睡眠，讓入睡時間延長、深層睡眠減少，甚至導致早醒、夜間頻繁醒來，因此晚上喝咖啡容易會讓人感到「睡了一整晚但還是累」，直到隔天又需要更多咖啡因，形成惡性循環。

何時是咖啡的最佳飲用時機？鄭佳益說，咖啡因的代謝時間因個人體質不同而異，例如吸菸的人會加速代謝，孕婦會降低代謝的速度，一般人在攝取咖啡因後約需3至6小時，體內的咖啡因濃度才會減半。

由於每個人代謝咖啡因的速度不一，也和飲用量有關，因此鄭佳益建議，民眾喝一杯義式濃縮咖啡的咖啡因約有107mg，應至少距離睡前9小時飲用，若晚上11時就寢，下午2時後應避免咖啡因。

民眾若常攝取2倍以上、約217.5mg的咖啡因，鄭佳益建議，應提早至早上10時前喝咖啡，才能避免晚上難以入睡的困擾。此外，也要注意咖啡因來源，除了咖啡、茶類、可樂、能量飲料，巧克力也含有咖啡因，無意間攝取過量，可能也會影響睡眠，理想情況宜是「上午喝咖啡，下午選擇無咖啡因飲品」。

咖啡 睡眠 醫師

延伸閱讀

咖啡果小蠹入侵產區 茶改場推非化學農藥防治技術

訓練補助提高至10萬 7年級女生實現斜槓經營咖啡工作室

希臘「長壽島」居民幾乎沒人失智！專家曝愛喝2飲品是關鍵

喝哪種飲料最容易讓人跑廁所？第一名居然不是咖啡或茶

相關新聞

今晚鋒面通過3地防大雨 周日冷氣團來襲「低溫僅11度」

今晚鋒面通過、明天東北季風增強，迎風面需慎防大雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚起北東雨勢最大，直到下周二才轉為多雲到...

大倉久和遭爆食安疑慮「20人上吐下瀉」 北市衛生局回應了

北市知名日系飯店「大倉久和大飯店」遭爆食安疑慮，有民眾投訴企業約40人上周六前往吃春酒後，約20人上吐下瀉等身體不適，也...

咬斷一條腿…他吃一口冰棒驚見「蟑螂頭」 專家揭可能汙染源

有消費者在網路社群爆料，咬了一口「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，卻驚見「蟑螂頭」，甚至吐出來時發現已有咬斷一條腿。...

吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民...

同時感染流感、新冠機率達14% 醫：新冠恐在3月升溫

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但3月起恐怕會升溫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。