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台澳農業合作會議 農業部：番石榴最快9月銷澳

中央社／ 台北20日電
芭樂示意圖。圖／本報資料照片
芭樂示意圖。圖／本報資料照片

第19屆台澳農業合作會議19日在澳洲舉行，農業部今天表示，澳洲除維持台灣養殖魚體輸入許可，且台灣番石榴最快可望9月可輸銷澳洲，還有4種荔枝品種可望在澳洲合作種植、銷售。

農業部國際事務司發布資訊指出，農業部與澳洲農漁林業部19日在澳洲布里斯本舉辦第19屆台澳農業合作會議，就農業優先政策、順暢市場進入產品、延續因應氣候變遷的農業技術合作，並納入原住民政策、農業無人機及AI自動化應用，以及貿易、出口、政府農業研究、農產業研發基金及商業鏈結願景等議題交流、建構合作關係。

國際事務司接受中央社記者電話訪問時指出，預計澳洲在今年6月公告台灣番石榴輸澳條件草案，之後評論期約需60天，推算最快可望在9月可以輸銷澳洲。

農業部農糧署副署長姚志旺指出，目前芭樂（番石榴）有少量輸銷加拿大、美國等地，相關冷鏈保鮮技術持續精進中。根據農糧署官網顯示，最近3個月，從2024年11月20日到2025年2月19日出口數量為725.6公噸，前三名依序是加拿大596.75公噸、香港65.4公噸、美國61.61公噸。

國際事務司也說，澳洲去年調整政策，重啟養殖水生動物生物安全風險評估，經確認，評估期間，對台灣維持養殖全魚輸入許可，目前輸澳的魚有吳郭魚、虱目魚及鱸魚；以及在台灣加工產製的鮭魚產品，可望在今年第一季內獲同意可以輸銷澳洲。

國際事務司表示，農業部推動數年的新品種荔枝海外種植、銷售計畫，113年底台農3號、5號已經取得澳洲的品種權，今年6月底前台農6號、7號可望接續取得澳洲的品種權，將陸續合作種植、銷售，測試當地市場水溫與喜好。

此外，國際事務司指出，聯發生物科技有限公司受邀參加國際簡報發表會，與其他8國11家業者分享可雲端操作畜牧淨水循環使用、減少底泥、將沼液製作肥料等有利永續、減少碳排的技術，澳洲是畜牧業大國，對此展現興趣。

澳洲 農業部

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