回暖一天又轉冷「周五階梯式降溫」 周日最低溫探11度

氣象署表示，今晚鋒面報到，明天北部氣溫明顯下滑，從今天攝氏22至24度降至16到18度，且階梯式降溫，到週末都是濕冷天氣，23日大陸冷氣團南下，影響至24日，中部以北下探11至13度。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天各地高溫普遍都有22至24度，但今晚明天鋒面及東北季風接力，明天白天北部、東北部高溫降至16到18度，其他地區仍維持21至25度。

張竣堯表示，明晚至22日晚間各地低溫14至16度；23日大陸冷氣團南下，影響至24日，23日晚至24日清晨最冷，中部以北、東北部低溫約11至13度，其他地區14至16度；冷氣團影響期間，北台灣高溫約16至18度，其他地區約20度。

張竣堯指出，25日冷氣團減弱、白天略為回溫，各地高溫可回升至20度以上；然而26、27日水氣增多，各地偏涼，高溫約18至20度，低溫約14至16度。

張竣堯說，今晚至明天鋒面通過，今天深夜至明天清晨基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，明天白天桃園以北、東半部仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。

張竣堯表示，明晚至22日東北季風影響、23日大陸冷氣團南下，迎風面水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、中部山區有局部短暫雨。

張竣堯指出，24日大陸冷氣團影響，但水氣縮減，以桃園以北、東半部轉為零星短暫雨；25日冷氣團減弱，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。26、27日華南雲系逐漸東移，雨區再擴大，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨。

張竣堯提到，明天清晨若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會；另外提醒今晚明晨桃園至高雄地區易有低雲或局部霧，影響能見度，另外26、27日的清晨西半部、金馬地區也易有霧或低雲。