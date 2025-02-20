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高雄僅5醫院設「身障自助繳費機」 輪椅族就醫陷困境

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「身障友善自助繳費機」不僅符合輪椅高度，也有語音導覽、觸控螢幕功能，許多身障者稱讚方便。記者宋原彰／攝影
「身障友善自助繳費機」不僅符合輪椅高度，也有語音導覽、觸控螢幕功能，許多身障者稱讚方便。記者宋原彰／攝影

高雄有超過14萬名身心障礙者，許多身障輪椅族去醫院就醫時，往往在批價繳費時受到限制，目前全市僅有5家醫院設置「身障友善自助繳費機」，比例低於1成，該繳費機不僅符合輪椅高度，也有語音導覽、觸控螢幕功能，許多身障者稱讚方便，惟目前機器仍未普及，民代籲市府應補助經費廣設，列為督導考核項目。

一般醫院的自助繳費機高度近170公分，其構造與停車場機台設計相似，若使用輪椅的身障者隻身前往醫院，常會面臨操作介面、投幣位置過高的困境，最後只能選擇花更多時間排隊，等候人工批價叫號；大同醫院為此在前年設計全國第一台「HGR身障友善自助繳費機」，整體高度只有120公分，並配置各種無障礙功能。

該身障友善自助繳費機不僅將高度降低，也有放大字體顯示、語音導覽、觸控螢幕等易於操作介面。輪椅族宋小姐表示，一般醫院的批價繳費櫃檯太高，院方常看不到輪椅族，甚至讓後面排隊民眾直接插隊，該身障繳費機不僅讓輪椅族批價付費能在3分鐘內完成，設計介面也很人性化。

目前高雄市共有5家醫院（1家醫學中心、4家市立醫院）設有9座身障友善自助繳費機，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、小港醫院、岡山醫院、國軍左營總醫院岡山分院和大同醫院，高雄近90間醫院，設置率低於1成，連醫學中心如長庚醫院、義大醫院、榮民總醫院皆未設置。

市議員黃彥毓表示，身心障礙者權益近年備受關注，高雄身障友善設施應相對應提升數量，社會局應與醫療院所合作，補助經費增設身障友善自助繳費機，並進一步擴大到其他公共設施。高雄市脊髓損傷者協會表示，目前許多大眾運輸車站都有設置「友善窗口」方便購票，希望大型醫院能多體諒身障人士。

高市衛生局表示，為體恤身障者不便，高雄已有67家醫院、1839家診所設有無障礙通路，394家診所設置無障礙廁所，市府將持續輔導醫療院所設置無障礙就醫設施，另外全市14家身心障礙鑑定醫院提供「身心障礙就醫友善服務櫃台」有專人服務，市府每年督導考核、輔導醫療院所建置友善就醫環境，維護身障者就醫權益。

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