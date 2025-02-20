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睡眠呼吸中止症「鼾聲太大」擾枕邊人 男比女高出四至五倍

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。圖／光田綜合醫院提供
醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。圖／光田綜合醫院提供

45歲的劉先生長期因為打鼾淺眠，經光田綜合醫院睡眠中心檢查後，確定罹患中重度睡眠呼吸中止症，並在耳鼻喉頸部醫師謝慶宏建議下，決定接受手術改善睡眠品質，不僅每晚都能安穩入睡，打鼾聲不再干擾妻子，白天精神充沛下，連高血壓與高血糖的數值也回歸穩定。

劉先生表示，過去他的打鼾情形嚴重，甚至導致淺眠、頻繁夜尿，白天上班精神不濟，不得不前往光田綜合醫院就醫，在接受耳鼻喉頸部健康檢查後，他才發現自己的睡眠呼吸中止症不只是「打呼聲大」，還可能導致高血壓和高血糖等問題，這樣的情況不僅可能引發呼吸困難與意識混亂，嚴重時甚至有致命風險。

醫師謝慶宏表示，劉先生因小感冒就診時，意外發現他有先天性呼吸道狹窄的問題，深入詢問後，得知劉先生長期受睡眠品質不佳困擾；經檢查發現，罹患中重度睡眠呼吸中止症，每小時呼吸中止次數超過30次（正常值小於5次），血氧濃度最低降至80%（標準值為90%以上），顯示身體處於嚴重缺氧狀態。

醫師謝慶宏說，劉先生施行了全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，術後，劉先生的睡眠品質明顯改善，強調如今每晚都能安穩入睡，打鼾聲不再干擾妻子，白天精神充沛，連高血壓與高血糖的數值也回歸穩定，生活品質大幅提升。

謝慶宏指出，男性罹患睡眠呼吸中止症的比例約為女性的四至五倍，而肥胖或體脂較高者更容易受到影響，睡眠呼吸中止症不僅干擾睡眠，還可能引發高血壓、心律不整、心臟病和中風等嚴重併發症，呼籲枕邊人如發現打鼾聲逐漸增強，或發現睡到一半暫停呼吸的情況，建議盡早至睡眠中心評估，以免損害健康降低生活品質。

醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。圖／光田綜合醫院提供
醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。圖／光田綜合醫院提供

睡眠 醫師 高血壓

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