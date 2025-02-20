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跨三大洲、歷時半年籌備 唐奬得主專題影片今日上線

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
「減碳永續的網格化學先驅」介紹永續發展獎奧馬爾．亞基，來自約旦沙漠難民家庭的他，自小飽受資源匱乏之苦，15歲隻身前往美國，奮力在異鄉求學。圖／唐獎教育基金會提供
「減碳永續的網格化學先驅」介紹永續發展獎奧馬爾．亞基，來自約旦沙漠難民家庭的他，自小飽受資源匱乏之苦，15歲隻身前往美國，奮力在異鄉求學。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎教育基金會橫跨美、歐、亞3洲拍攝，歷經半年以上的時間籌備製作4支介紹2024年6位唐獎得主的專題影片，以得主的家庭成長背景、學習研究歷程到人生觀等不同面向，紀錄得主一生為堅持理念所付出的心血與成果。自今日起正式在唐獎YouTube、官網上線，並會於多個國內外電視頻道陸續播出，還可免費提供給有意公開播放的學術機關及媒體。

「減碳永續的網格化學先驅」介紹永續發展獎奧馬爾．亞基，來自約旦沙漠難民家庭的他，自小飽受資源匱乏之苦，15歲隻身前往美國，奮力在異鄉求學，如今成為網格化學開發先驅，以樂高堆積木的方式編結化學分子並合成製作出MOFs和COFs材料，成功從濕度極低的環境中集水及擷取空氣中的二氧化碳。

「GLP-1藥物研發的神奇之旅」介紹喬爾．哈本能、司維特蘭那．莫依索夫、和延斯．祖爾．霍斯特等3位生技醫藥獎得主。他們於1980年代分別投入GLP-1（類升糖素胜肽-1）研究，臨床上已有多種GLP-1藥物被用於治療第二型糖尿病和肥胖，造福全球高達數十億的病患。

「縱橫古今立言警世的史學泰斗」介紹漢學獎得主許倬雲，回顧他94年來的人生經歷、學術進展及對當今世局的洞見。「實踐人權與正義的全球領袖」介紹法治獎得主瑪麗．羅賓遜。影片從她作為愛爾蘭有史以來第一位女性總統宣誓就職的畫面開始，再倒敘回顧其一生。片中透過她早期在擔任參議員及憲法律師時所參與的案件，了解到她推動平權的困難及其遠見，也記錄她成為總統，擔任聯合國人權高專、元老會創會成員，一步步拓展影響力到國際的不同時期。

唐獎教育基金會陳振川執行長表示，唐獎得主均為對世界具創新實質貢獻及影響力的成就者，基金會很榮幸有機會遠赴世界各地採訪得主與相關人士，並以專業的紀錄片手法，拍攝他們一生追求真知，造福世界的努力。

人權 唐獎

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