變相剝削？傳旅宿業賣「套裝」備品 消基會說話了

今年起旅宿業不得主動提供一次性備品，但傳出有業者賣「套裝」備品。消基會秘書長陳雅萍今天建議，可修定型化契約，規範不能只賣套裝品，並由機關行政指導業者提醒旅客自備。

環境部公告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，今年起生效，要求觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，不得主動提供梳子、牙刷、牙膏等一次性備品；若違反規定，可處新台幣1200元至6000元罰鍰；估算1年塑膠用量可減約30%。

措施上路以來，媒體報導有消費者質疑出現業者販售「套裝」備用品，單價可能新台幣上百元，變相被剝削。陳雅萍告訴中央社記者，日本旅宿業者會擺設「單品」，讓忘記帶的旅客取用，國內若有業者沒提供，反而販售「套裝」備品，導致不需使用也被強制購買，已與減塑目的違背。

行政院消保處呼籲旅宿業者充分揭露資訊，並依消費者實際需要提供個別品項；業者如有不當的銷售行為，會請相關主管機關考量增訂相關規範或措施來改善，以維護消費者權益。

陳雅萍建議，行政院可以研議修改相關定型化契約，要求旅宿業者「不能只賣套裝、整包式」的一次性備品，如此才有助於減塑措施落實。

另外，陳雅萍說，減塑需要共襄盛舉，旅宿業者也有責任，提議交通部觀光署可以透過行政指導，請業者回覆訂房旅客時，溫馨提醒自備一次性備品，如此應不會增加業者的營運成本。