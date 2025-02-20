快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

海保署首屆ESG論壇 邀企業與學界分享海洋保育

聯合報／ 記者王勇超／台北即時報導
海洋委員會管碧玲主委（中）、海洋保育署陸曉筠署長（右）及伸仁紡織股份有限公司董事長白燦榮（左）在「藍色共鳴、海洋為盟」ESG論壇啟動儀式合照。圖／海保署提供
海洋委員會管碧玲主委（中）、海洋保育署陸曉筠署長（右）及伸仁紡織股份有限公司董事長白燦榮（左）在「藍色共鳴、海洋為盟」ESG論壇啟動儀式合照。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署今天舉辦「藍色共鳴、海洋為盟」海洋保育ESG論壇，吸引超過300名企業、NGO、學界及政府代表參與，推動企業與海洋保育行動的合作。本次論壇啟動「海洋保育ESG媒合平台」，並發表「藍海ESG行動實錄」，促進企業資源與保育需求的對接。

海保署自去年即推動「海洋保育．攜手永續」ESG專案，提出四大方針及15項行動方案，涵蓋海洋淨好、生物保育、棲地修復及教育推廣。

海委會主任委員管碧玲特別感謝金管會主任委員彭金隆的協助，並預告今年將首度頒發「海洋永續企業貢獻獎」，表彰企業成果。

管碧玲指出，海保署114年度預算僅8億元，須透過政府、企業及民間合作推動保育行動。本次論壇中，多家企業分享海洋保育經驗，包括珊瑚復育、潮間帶監測、海廢回收、紅樹林修復、鯨豚救援、友善漁業與教育推廣等，促成更多跨界合作。

海保署署長陸曉筠進一步表示，本次ESG專案內容將納入台灣證券交易所「公司治理評鑑參考範例」，鼓勵更多企業參與海洋保育。海保署呼籲各界攜手合作，投入資源與技術，推動臺灣海洋永續發展，為下一代打造健康海洋環境。

海洋委員會海洋保育署今天舉辦「藍色共鳴、海洋為盟」海洋保育ESG論壇。圖／海保署提供
海洋委員會海洋保育署今天舉辦「藍色共鳴、海洋為盟」海洋保育ESG論壇。圖／海保署提供

永續 管碧玲

延伸閱讀

共好互補整合 彭金隆喊出金融科技產業聯盟三大宗旨

影／金融科技產業聯盟 彭金隆盼集中資源打團體戰

管碧玲證實小年夜抓到中國偷渡客 漢光演習有安檢人員遭滲透

管碧玲接見以色列駐台代表 盼台以海洋交流合作

相關新聞

大倉久和遭爆食安疑慮「20人上吐下瀉」 北市衛生局回應了

北市知名日系飯店「大倉久和大飯店」遭爆食安疑慮，有民眾投訴企業約40人上周六前往吃春酒後，約20人上吐下瀉等身體不適，也...

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民...

咬斷一條腿…他吃一口冰棒驚見「蟑螂頭」 專家揭可能汙染源

有消費者在網路社群爆料，咬了一口「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，卻驚見「蟑螂頭」，甚至吐出來時發現已有咬斷一條腿。...

吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。

同時感染流感、新冠機率達14% 醫：新冠恐在3月升溫

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但3月起恐怕會升溫，...

男上腹悶痛2個月體重減輕 罹患1癌症靠這手術對抗病魔

台南一名44歲王姓男子因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，至奇美醫院就醫被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。