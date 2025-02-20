海保署首屆ESG論壇 邀企業與學界分享海洋保育
海洋委員會海洋保育署今天舉辦「藍色共鳴、海洋為盟」海洋保育ESG論壇，吸引超過300名企業、NGO、學界及政府代表參與，推動企業與海洋保育行動的合作。本次論壇啟動「海洋保育ESG媒合平台」，並發表「藍海ESG行動實錄」，促進企業資源與保育需求的對接。
海保署自去年即推動「海洋保育．攜手永續」ESG專案，提出四大方針及15項行動方案，涵蓋海洋淨好、生物保育、棲地修復及教育推廣。
海委會主任委員管碧玲特別感謝金管會主任委員彭金隆的協助，並預告今年將首度頒發「海洋永續企業貢獻獎」，表彰企業成果。
管碧玲指出，海保署114年度預算僅8億元，須透過政府、企業及民間合作推動保育行動。本次論壇中，多家企業分享海洋保育經驗，包括珊瑚復育、潮間帶監測、海廢回收、紅樹林修復、鯨豚救援、友善漁業與教育推廣等，促成更多跨界合作。
海保署署長陸曉筠進一步表示，本次ESG專案內容將納入台灣證券交易所「公司治理評鑑參考範例」，鼓勵更多企業參與海洋保育。海保署呼籲各界攜手合作，投入資源與技術，推動臺灣海洋永續發展，為下一代打造健康海洋環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言