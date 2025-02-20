快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

強化水域管理 航港局推2人以下動力浮具登錄服務

中央社／ 台北20日電

交通部航港局為提升台灣沿海地區水域遊憩器具的管理，今天宣布推出「二人以下動力浮具登錄服務」。

航港局發布新聞稿，「二人以下動力浮具登錄服務」提供便利的線上登錄平台，讓民眾能快速完成浮具登錄及資料查詢，透過身分驗證並發送登錄證明機制，藉由強化水域秩序管理，確保海上遊憩活動的安全性。

「二人以下動力浮具登錄服務」網址，登錄教學影片網址

航港局表示，目前並未強制相關登錄，以宣導方式鼓勵民眾登錄二人以下動力浮具。

航港局長葉協隆呼籲，近年來水上活動日益興盛，部分動力浮具已成為民眾遊憩的器具。為確保操作安全，航港局已訂定「浮具器具及人員操作安全注意事項」、「二人以下動力浮具登錄要點」及「三人以上動力浮具器具安全檢查要點」。

二人以下動力浮具可至系統登錄，三人以上動力浮具可至航港局各航務中心，臨櫃申請器具登錄及安全檢查，若經航港局登錄、檢查有案，將有助於浮具器具、人員動態掌握，提高台灣沿岸水域安全性。

葉協隆提醒，從事動力浮具遊憩時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，活動範圍應位於陸岸起算離岸1公里的水域內，不得與潛水、游泳等非動力型水域遊憩活動共同使用相同活動時間及區位，並攜帶具適當防水措施的個人行動電話及個人指位無線電示標（PLB）等無線電通訊設備及煙霧信號，以利緊急狀況通報及救援。若需緊急協助，可透過118免費服務專線請求海巡協助。

航港局表示，為推動水域安全教育，自110年至112年舉辦「民眾安全使用浮具遊憩推廣活動」，活動內容涵蓋水上避碰常識、安全意識、氣象海象知識等，並提供現場體驗教學，已成功舉辦50場次，參與人數近2000人，滿意度達90%以上。今年7至9月，將持續辦理相關活動，並提供時數證明給全程參與的民眾，鼓勵民眾提升水域活動的安全意識。

航港局

延伸閱讀

航港局技佐盜賣動力小船駕照 117名買家認罪緩起訴

擱淺野柳岬貨輪下月招標拆解 颱風季前讓它「消失」

航港局：台馬、台東-蘭嶼航線今恢復行駛

春節連假海運疏運即將展開 預計將開航1,829航次

相關新聞

大倉久和遭爆食安疑慮「20人上吐下瀉」 北市衛生局回應了

北市知名日系飯店「大倉久和大飯店」遭爆食安疑慮，有民眾投訴企業約40人上周六前往吃春酒後，約20人上吐下瀉等身體不適，也...

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民...

咬斷一條腿…他吃一口冰棒驚見「蟑螂頭」 專家揭可能汙染源

有消費者在網路社群爆料，咬了一口「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，卻驚見「蟑螂頭」，甚至吐出來時發現已有咬斷一條腿。...

吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。

同時感染流感、新冠機率達14% 醫：新冠恐在3月升溫

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但3月起恐怕會升溫，...

男上腹悶痛2個月體重減輕 罹患1癌症靠這手術對抗病魔

台南一名44歲王姓男子因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，至奇美醫院就醫被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。