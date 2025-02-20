邁入超高齡社會 長照需求人數92萬…照顧服務員嚴重不足

台灣將於今年進入超高齡化社會，平均每5人就有一位老年人，根據國發會推估，扶養比至2030年將增至53.2%。人口結構改變，長期照顧需求人數也快速增加。專家指出，衛福部推估目前長照需求人數約92萬人，但照顧服務員不到10萬人，人力嚴重不足。

長照1.0到2.0，服務對象擴大且增加服務項目，促進長者健康福祉，並讓民眾得以在離家近的社區得到整體照顧模式。長照3.0計畫115年啟動，將在既有基礎上，強化醫療及照顧的整合。長照3.0上路之前，美國衛福部前副助理部長林元清、衛福部前部長邱文達和衛福部計畫總顧問王懿範合作編寫「長照新政策的未來展望」，提出建言。

行政院政務委員陳時中表示，回顧我國長期照顧政策從1.0到2.0，推動過程歷歷在目，服務內容不斷擴大，包括年齡、對象，政府持續投入資源、提升照顧品質。而最大挑戰是長照人力短缺，需要照顧的92萬人對比照顧服務員不到10萬，明顯看出人力嚴重不足。

陳時中指出，因應人力缺口痛點，未來必須通過提升薪資待遇、建立有誘因的職涯發展路徑，以及強化專業教育訓練等多元方式，吸引更多年輕人投身長照產業。高齡化是全球趨勢，老人壽命延長了，但如果健康狀況衰退，日常生活非常需要他人協助，長照需求已成為社會關注的議題。

多位專家提供長照政策洞見，期以整合資源、促進醫療與長照的無縫連結，建構更優質的高齡照護環境。長照2.0計畫延續長照1.0計畫的在地老化原則及服務內容，衛福部部長邱泰源表示，明年將上路的長照3.0，亦積極推展居家及社區長照服務，加強醫療長照結合、復能照護，建立完整的照顧網絡。