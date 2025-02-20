咬斷一條腿…他吃一口冰棒驚見「蟑螂頭」 專家揭可能汙染源

有消費者在網路社群爆料，咬了一口「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，卻驚見「蟑螂頭」，甚至吐出來時發現已有咬斷一條腿。專家指出，原因尚待調查，但可能在製作環節出現汙染，例如產品成形、包裝的開放空間未落實清潔，或門窗沒有做好防蟑措施等。

財團法人食品工業發展研究所副所長廖啟成表示，包裝冰品中「蟑螂頭」，有可能在製作過程中混入，但哪個流程出問題，必須經過調查。若要避免，最重要的是從源頭就符合衛生要求，例如門、窗、排水溝網狀隔離，避免與外界接觸，同時也要落實清潔，例如請專門滅蟑滅鼠的清潔公司評估產品潔淨度，定期滅蟑螂和老鼠。

平常更要嚴格要求環境衛生，廖啟成指出，冰棒製成相對不複雜，通常分為原料存放以及後續的包裝等，通常成形、包裝會在同一開放空間，空間力求符合衛生標準，且每天結束生產後，必須徹底清潔，例如模具上殘留的原料要洗乾淨，這些環節做得愈好，出現蟑螂的風險就愈低。

根據報導，基隆連珍糕餅行銷總監郭克伶受訪指出，冰棒經品牌授權，由代工廠製成於通路販賣，但產品的品質、包裝、販售等都要經過連珍糕餅行，若出問題，代工廠商要全權負責，當初希望製造的產品更多元化，但設備不足，因此才找代工廠協助，尋找代工廠時，要求要有大品牌的經驗、工廠證明、並通過ISO及HACCP等相關認證。

此產品是連珍授權日亞，日亞委由代工廠生產。日亞特選名物公司今天上午說明，已進行預防下架作業，目前檢查留樣同批號產品，皆無異物；因尚未取得客訴產品，無法判讀造成品質異常的原因。此產品部分原料及生產由代工廠處理，代工廠皆符合HACCP及ISO相關認證，生產前也派員訪查。對於造成消費者不安，深感抱歉，日後針對商品生產過程及廠區環境會更加嚴密的管理，杜絕類似事件發生。

衛福部食藥署衛教資訊指出，HACCP是指「危害分析重要管制點系統制度」，世界各國普遍認定是目前最佳的食品安全控制方法，相關單位為確保國民飲食衛生安全，在國內加強輔導業者建立自主管理制度，著重消費者吃的安全，並推動國內食品工業整體發展；國際上則推動國際食品相互認證，以確保進出口食品的安全衛生。