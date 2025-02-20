提升台東南迴偏鄉醫療 高醫大每月提供大腸鏡檢查

為提升偏鄉醫療服務，台東縣大武鄉衛生所與財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，每月提供胃腸內科門診及胃鏡與大腸鏡檢查。專科門診進駐，提升民眾就醫意願。

大武鄉衛生所今天透過新聞稿表示，家住大武鄉的「金阿姨」發現糞便潛血為陽性，必須進一步檢查，但一想到要搭車長途到台東市區，加上等待時間，打算放棄檢查。在得知大武衛生所就可以做大腸鏡，鏡檢醫師和技術員都很專業，於是前往大武衛生所檢查。

「金阿姨」事後表示，真的非常方便，也減少了很多奔波的辛苦和負擔。

台東縣衛生局長孫國平表示，大武鄉衛生所胃鏡、大腸鏡提供一條龍式的服務，從篩檢、診斷到治療，讓民眾免於奔波，真正落實「在地醫療」的目標，民眾不用再辛苦搭車到台東市區等待檢查。