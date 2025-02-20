快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

聽新聞
0:00 / 0:00

超噁「蟑螂冰棒」製造商在台中 食安處：將稽查究辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
有網友在爆料公社投訴，在連珍芋角奶蓋冰棒咬了一口，發現冰棒裡有一隻蟑螂。圖／取自爆料公社
有網友在爆料公社投訴，在連珍芋角奶蓋冰棒咬了一口，發現冰棒裡有一隻蟑螂。圖／取自爆料公社

基隆百年老店「連珍糕餅店」授權的「連珍芋角奶蓋冰棒」遭爆料，冰棒裡有一隻蟑螂的頭，吐出來發現蟑螂的斷腿，噁到爆。基隆市衛生局調查發現，製造商在台中。台中市食安處說明，將稽查究辦。

網友在爆料公社粉絲團PO文表示，他跟女友到超商買連珍芋角奶蓋冰棒嘗鮮，結果咬了一小口，驚見一隻蟑螂的頭很完整在冰棒上，衝回家裡廁所吐掉，發現吐出來的已經咬斷一條腿，真的是噁到爆。

台中市食安處回應，依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者場區及環境應有效病媒防治措施，並在製程中採取有效措施，防止異物混入食品中。

對於民眾反映購買的冰品中發現病媒一事，食安處已錄案將前往稽查，要求業者改善缺失事項，後續複查仍不合格，最高可罰2億元。

台中市食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後盡速依規辦理。

有網友在爆料公社投訴，在連珍芋角奶蓋冰棒咬了一口，發現冰棒裡有一隻蟑螂。圖／取自爆料公社
有網友在爆料公社投訴，在連珍芋角奶蓋冰棒咬了一口，發現冰棒裡有一隻蟑螂。圖／取自爆料公社

冰棒 台中市 蟑螂 食安

延伸閱讀

「咬斷一條腿」基隆老店冠名冰棒驚見蟑螂 移請台北、台中查辦

基隆百年老店連珍授權冰棒驚見「整隻蟑螂」 業者致歉下架

吃基隆百年老店芋頭冰棒咬到蟑螂！超商：第一時間全店舖下架

基隆百年老店芋頭冰棒傳出包 他咬一口竟然看到蟑螂頭

相關新聞

大倉久和遭爆食安疑慮「20人上吐下瀉」 北市衛生局回應了

北市知名日系飯店「大倉久和大飯店」遭爆食安疑慮，有民眾投訴企業約40人上周六前往吃春酒後，約20人上吐下瀉等身體不適，也...

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民...

咬斷一條腿…他吃一口冰棒驚見「蟑螂頭」 專家揭可能汙染源

有消費者在網路社群爆料，咬了一口「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，卻驚見「蟑螂頭」，甚至吐出來時發現已有咬斷一條腿。...

吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。

同時感染流感、新冠機率達14% 醫：新冠恐在3月升溫

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但3月起恐怕會升溫，...

男上腹悶痛2個月體重減輕 罹患1癌症靠這手術對抗病魔

台南一名44歲王姓男子因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，至奇美醫院就醫被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。