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超噁「蟑螂冰棒」製造商在台中 食安處：將稽查究辦
基隆百年老店「連珍糕餅店」授權的「連珍芋角奶蓋冰棒」遭爆料，冰棒裡有一隻蟑螂的頭，吐出來發現蟑螂的斷腿，噁到爆。基隆市衛生局調查發現，製造商在台中。台中市食安處說明，將稽查究辦。
網友在爆料公社粉絲團PO文表示，他跟女友到超商買連珍芋角奶蓋冰棒嘗鮮，結果咬了一小口，驚見一隻蟑螂的頭很完整在冰棒上，衝回家裡廁所吐掉，發現吐出來的已經咬斷一條腿，真的是噁到爆。
台中市食安處回應，依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者場區及環境應有效病媒防治措施，並在製程中採取有效措施，防止異物混入食品中。
對於民眾反映購買的冰品中發現病媒一事，食安處已錄案將前往稽查，要求業者改善缺失事項，後續複查仍不合格，最高可罰2億元。
台中市食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後盡速依規辦理。
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