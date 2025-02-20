新北8處路邊機車格收費周轉率達6成 買定期票更優惠

新北市去年8月起在8處捷運站、商圈周邊，約4千格路邊機車停車格實施收費，使停車格周轉率逾60％，更拖吊清除約100輛久占欠費車輛，機車族更容易找到停車位。此外，新北也推出3項優惠，包括每日只收1次停車費、路邊機車停車定期票，及行動支付優惠。

交通局停車營運科長許芫綺說，去年8月1日起陸續在板橋捷運頂埔站、新埔站、江子翠站、新店區大坪林站、十四張站、蘆洲區三民高中站、蘆洲站及林口區機場捷運A9站周邊路邊機車停車格，實施收費管理，採計次收費，一次20元，實施半年來，有效紓解機車轉乘捷運停車需求，周轉率提升超過60％。

許芫綺說，過去交通局經常接獲民眾反映，許多機車長期停放在路邊機車停車格，占用有限停車資源；實施收費管理後，交通局依據「新北市公有停車場管理自治條例」排除了近100輛的久停欠費車輛，把停車位清出來，讓大家都能公平共享。

同時，交通局也推出三項路邊機車停車優惠措施，「每日一張單」為同一車輛、同一日停放於新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收1次停車費，之後將不再開立停車單；「路邊機車停車定期票」每張定價399元，民眾可自啟用日起30日內不限次數、路段停放於新北路邊機車停車格，如果在路邊停車費查詢服務網申購定期票，使用行動支付、全國繳費網付款，或辦理金融電信自動代扣繳，再享75折優惠價299元。

交通局也提醒未購買定期票的民眾，只要使用Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、一卡通、悠遊付、icash Pay、全支付及遠傳心生活等10家行動支付，繳納新北市路邊機車停車費，也可享有每筆折5元優惠。