安置兒少議題複雜 學者：團體家庭、寄養家庭需要支持

許多安置兒少有高度醫療照顧需求、照顧議題複雜，且難以為自己發聲，立法委員點出，安置童常處在高危險處境，也常被漏接。暨大社工系主任吳書昀表示，綜觀目前安置體系，即使修法後，衛福部安置童主管機關，分別歸屬社家署與保護司，希望未來能統一主管機關，才能讓從不同社政管道進入的安置童，都獲得良好照顧及追蹤。

衛福部已擬出兒少權法修正草案，並將團體家庭正式入法，目前正搜集民間意見。吳書昀表示，草案中提到不同類別的保護安置措施，並提出多項管理方式，但仍缺乏對團體家庭、寄養家庭等替代性照顧者，缺乏支持機制，但兒少替代性照顧者的身心健康，對於維持整體安置服務的品質與永續性具關鍵重要性。

吳書昀說，家外替代性照顧者困境，兒少照顧愈來愈困難，且容易忽略個人基本需求。照顧者也面臨資訊不足，包括孩子法律狀況、病史等，體系聯繫一直缺乏，決定性討論缺乏替代性照顧者，照顧時間不明，時常時短，對事件缺乏掌握，加大替代性照顧者壓力，建議比照比照長照服務法，增訂兒少替代性照顧者權益及身心支持資源。

由直系、旁系血親等家人照顧安置童的「親屬安置」，在國內安置兒童相關順序中，列為優先，但使用比率仍低。吳書昀表示，目前國內親屬安置占比僅4%至7%，且對於親屬安置補助各縣市標準不一，有些縣市補助費用趨近寄養家庭，有些縣市則認為這是家族責任，給予的補助較少，「安置費用在親情無價跟照顧者平等之間，必須找出平衡。」

台大社工系名譽教授鄭麗珍也說，美國強調親屬安置，主因是經過調查，許多遊民都住過安置機構，成長過程與親屬關係斷裂，成年後人生遭遇困難，容易變得無家可歸，台灣家外安置經費不足，許多縣市不願給親屬寄養、安置費用，「我們願意花幾億元在長照，花在孩子身上卻很摳門。」

吳書昀也建議，政府應積極了解兒少安置後的結果，但根據國際研究，安置兒少在發展結果普遍不佳，社會經濟、教育、法律和健康等層面，明顯落後同齡兒少，盼整合安置兒少主管機關後，能訂出安置兒少發展追蹤評估，別忽略由不同社政管道進入的安置童發展結果，讓所有安置兒少都獲得最佳照顧。