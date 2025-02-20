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鼓勵青年走入客庄 客委會發1000元客家幣

中央社／ 台北20日電

客委會今天表示，將針對今年滿20歲的青年，發放面額等同新台幣1000元的獎勵金「客家幣」，鼓勵青年走入客庄；預計7月起開放領取，使用期限至明年6月底；領取方式後續公布。

客家委員會今天宣布，為鼓勵青年走入客庄、體驗客家文化，同時獎勵客語傳承，將於7月1日至明年6月30日開放民眾領取並使用「客家幣」1000元獎勵金，即日起公開徵求「客家幣合作店家」。

客委會告訴中央社記者，本計畫為透過科技部、中央銀行等共同合作，主要是鼓勵青年走入客庄，因此目標對象是今年滿20歲的青年、初估人數約20萬人發放；發放型式為電子票券，後續會陸續更新合作銀行、領取票券的流程，基本上透過銀行的APP即可兌換。

客委會表示，預計2月25日及3月4日舉辦2場次「客家幣合作店家線上說明會」，將說明店家申請方式。

客委會說，徵選店家主要需符合3大要件，首先營業地點位於70個客家文化重點發展區；具合法設立或稅籍登記的店家；另外須為TWQR使用店家並設有行動裝置及網路訊號。

客委會過去曾發放過2次客庄券，客庄券1.0於民國109年發放，規劃20萬份、面額為800元；客庄券2.0則配合當時五倍券政策，使用期間為110至111年，面額500元，統計發放、加碼逾40萬份。

客委會 青年

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