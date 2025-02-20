安置兒少常被漏接 立委籲兒少權法強化替代性照顧政策

去年引發關注的「剴剴」遭虐案，在等待出養的安置階段被漏接，民進黨立法委員林月琴舉辦「兒童及少年權益保障法」修法公聽會。她表示，近年許多兒少事件處理，暴露機構人員資格審查與資訊串接、偏差兒少處遇與轉銜服務、以及替代性照顧政策等，出現漏接、服務破口及轉銜斷裂等，凸顯社會安全網失靈與不足。

林月琴說，民間安置機構是國內替代性照顧政策發展主體，衛福部卻缺乏明確一致的政策方向，導致實務現場中專業資源與人力短缺，機構必須自掏腰包解決兒少安置難題，其發展與經營卻面臨極大壓力，隨特殊需求安置兒少比率增加，盼本次兒少權法修法，可藉由跨部會資源協力，強化兒少安置體系量能。

立法委員陳培瑜表示，替代性照顧政策中，心理健康一直遭受忽略，但進入安置機構的兒少，都是身心受過傷的小朋友，應該給予更多心理健康的支持，自己為此發函要求衛福部，必須邀集心理學與精神醫學領域的專家學者，共同研議修改條文的可能性。

衛福部社家署兒少組組長林資芮表示，衛福部版兒少權法修正草案依照聯合國兒權公約（CRC），訂定「保護、安置及服務」、「安置資源與管理」及「消極資格及違法事件調查處理」三章，分別規範當兒少遭受不當對待的保護措施，及替代性照顧服務品質管理。

去年待出養童剴剴遭虐死，社會關注國內安置資源管理。林資芮說，草案新增家庭寄養服務及團體家庭管理規範，明定財團法人或財團法人附設機構才能設立兒少安置機構，並強化管理密度及財務監督機制。

此外，林資芮表示，草案納入兒少服務相關人員及寄養家庭違法事件調查處理機制， 落實消極資格認定，並確保安置兒少免遭受危害，並新增安置兒少服務記錄、保存及銷毀規定，確保服務資料完整性，並增訂相關機構停辦、停業、廢止許可等處置措施。