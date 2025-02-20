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同時感染流感、新冠機率達14% 醫：新冠恐在3月升溫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
由左至右分別為台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長曹玉婷、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣感染症醫學會理事長張峰義、衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌。記者李青縈／攝影
由左至右分別為台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長曹玉婷、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣感染症醫學會理事長張峰義、衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌。記者李青縈／攝影

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但3月起恐怕會升溫，建議不要等疫情來再打疫苗。衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，新冠疫苗不良事件通報率逐年下降，與流感疫苗日漸趨近。

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長曹玉婷說，曾遇過一名70歲伯伯，平常定時回診看高血壓、糖尿病等，控制良好，但一直未接種新冠疫苗。結果不幸染疫，出現胸痛、呼吸困難等，直接赴急診搶救，進加護病房靠插管保命，還好最後痊癒。

後續這位伯伯接受門診追蹤，表示體力變得比染疫前更差、容易疲累，花了逾半年時間休息調養，才漸漸恢復元氣。

根據調查，對於民眾是否接種新冠疫苗的考量，主要考量「疫情嚴重度」，台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，不要等疫情發生才搶打疫苗，研究發現，有14%患者可能同時感染流感及新冠，此時進加護病房、插管等風險倍增，建議打疫苗避免重症及死亡。

疾管署統計，同時感染流感和新冠而致重症死亡的病例，幾乎全部沒有接種最新的新冠疫苗。張峰義說，感染新冠病毒可能讓心肌炎、心律不整、心肌梗塞等心血管疾病風險提高，甚至對認知功能造成全面性損害，相當於讓認知能力在一年半內衰退20歲。目前新冠屬於低度流行，但預計3月會升溫。

新冠疫苗的安全性一直是影響民眾接種意願的主要原因之一。邱南昌說，根據統計，新冠疫苗不良事件通報，從剛開始接種時的每十萬31.2件，到了接種JN.1疫苗，已逐漸下降至每十萬劑3件，與流感疫苗的每十萬劑2.09件，相去已不遠。

邱南昌推測，原因除了民眾對疫苗緊張度下降，新的新冠疫苗劑量減半，減少接種後不適，常見的局部紅腫、輕微疼痛感通常會在數天內自行消退。另外，黃振國提醒，目前有發燒或正在罹患急性中重症，建議待病情穩定後再行接種。

衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，新冠疫苗不良事件通報率已逐年下降，趨近於流感疫苗。記者李青縈／攝影
衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，新冠疫苗不良事件通報率已逐年下降，趨近於流感疫苗。記者李青縈／攝影

新冠疫苗 流感疫苗 疫情

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