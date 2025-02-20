極端氣候多年文蛤大量死亡難解 屏東科大以光合菌收成增4成

極端氣候衝擊，10多年來各地文蛤死亡頻傳，雲林縣府委請屏東科技大學魚病中心提供專案輔導，經3年試驗透過光合菌改良水質、底土，使文蛤死亡率大幅下降，收成提高近4成，將把口湖成功案例移植到台西等養殖區，維護漁民收益。

近年來雲林沿海各地紛傳文蛤大量死亡，嚴重減產，且一直查不出原因，也沒有更有效的防治方式，養殖業者叫苦連天，每年養蛤只能靠運氣，雲林縣府為找出病因與處方，3年前委請屏科大獸醫系魚病中心團隊進駐口湖鄉以光合菌培養專案輔導，今天成果發表。

縣長張麗善表示，雲林文蛤養殖面積3500公頃，年產達3萬2000多噸，佔約全國6成，是國內重要產地，但10多年來面臨極端氣候、缺工等問題，接連發生文蛤大量死亡，也直接衝擊文蛤產業，實有必要透過專業團隊輔導協助，感謝屏科大團隊為業界找出對策並大幅提升產量。

屏科大副教授蔡明安指出，經團隊訪視發現，養殖環境管理過量投料、投肥，加上氣候因素包括高溫、降雨等因素，造成水質、底土惡化，因此除提供檢測協助、養殖環境改善，並以光合菌等益生菌培養，穩定水質並改善底土，發現使平均收成提升約4成。

示範養殖班長許顥襦說，飼料或肥水太多容易造成底土老化，加上天氣不穩定池水很快惡化，經透過光合菌生態養殖，3年實驗下來，底土改善很多，文蛤也比以前強壯，死亡率降低，光合菌的成本底，還可優化養殖環境，的確是改善文蛤的好方法。