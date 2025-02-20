14%患者恐同時感染流感、新冠 醫籲風險者：不要害怕打疫苗

「疫苗可降低新冠與流感重症死亡，且副作用比過去減緩了許多，盼民眾不要害怕打疫苗！」醫師黃振國20日於衛教記者會提醒，政府宣佈有資格可打疫苗時就要盡快，因為等流感流行時才吃藥或打疫苗已經無效。醫師曹玉婷則指出，慢性病愈多、新冠死亡率會愈高；醫師邱南昌則說，現行疫苗已經相當安全，盼民眾不要猶豫。

重症患者沒打疫苗

台灣家醫醫學會理事長黃振國表示，現在打去年10月要打的流感與新冠疫苗已經晚了，民眾若要打疫苗，要打「今年的早班車」，政府一宣布可以打疫苗就儘快施打，以提早獲得保護力。他強調，新冠並沒有因為全球解封消失，台灣97.9%新冠重症患者沒有施打最新的JN.1疫苗，新冠重症死亡率仍與流感相當，不可輕忽。

「14%患者可能同時感染新冠與流感！」黃振國提醒說，民眾屆時施打新冠與流感雙疫苗，可降低感染重症與死亡風險。他也指出，高風險族群尤其容易受到影響。

慢性加新冠病症強

台灣感染症醫學會理事長張峰義說明，新冠病毒攻擊人體ACE2受體，高齡者的ACE2受體會愈來愈多，因此受到新冠的影響會愈大，研究也發現，感染過新冠容易成為心血管疾病高風險者。他指出，光是以前打的新冠疫苗保護力還不夠，加上新冠傳播力相當強，呼籲民眾儘速施打更新過的JN.1疫苗。

台灣家醫醫學會常務副秘書長曹玉婷指出，高風險族群除了65歲以上長者外，還有慢性病族群，包括重要器官衰竭、癌症、愛滋，過重與肥胖等，同時患有愈多慢性病（共病），新冠的死亡率也愈高，接種新冠疫苗可降低中風與血管栓塞風險。她也提醒，不是不出門就不會染疫，美國研究70.4%家庭病毒傳播是來自兒童。

施打不同安全性高

「打新冠疫苗會不孕，是假訊息！」衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌表示，據調查發現，民眾對於疫苗安全性還是有疑慮，但新型新冠疫苗的劑量減半，且施打方式從過去瓶裝分打，變成單劑注射下，副作用如今已經減緩很多。

他說，目前每10萬件施打僅有3件「不良事件」，且「不良事件」也不完全等於打疫苗的「不良反應」。

【更多精采內容，詳見 】