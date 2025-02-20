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男上腹悶痛2個月體重減輕 罹患1癌症靠這手術對抗病魔

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名44歲王姓男子被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，在奇美醫療團隊建議下，王男先化療半年，待腫瘤體積縮小且癌症指數下降後，再接受達文西機器手臂手術，術後9天即可出院，且至今2年無復發，奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪（左）也分享案例。記者萬于甄／攝影
台南一名44歲王姓男子被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，在奇美醫療團隊建議下，王男先化療半年，待腫瘤體積縮小且癌症指數下降後，再接受達文西機器手臂手術，術後9天即可出院，且至今2年無復發，奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪（左）也分享案例。記者萬于甄／攝影

台南一名44歲王姓男子因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，至奇美醫院就醫被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，經在醫師建議下，王男先化療半年，待腫瘤體積縮小且癌症指數下降後，再接受達文西機器手臂手術，術後9天即可出院，至今2年也無復發。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪指出，肝膽胰癌好發年齡層雖在5、60歲上下，但近年來仍會有50歲以下的患者，且胰臟癌因初期難有明顯症狀，一直高居癌王之位；肝膽胰癌症腫瘤的發生，除與抽菸、酗酒等不良生活習慣有關外，病毒性B肝、C肝也有一定關係。

王家豪也以案例分享說明，44歲的王男因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，經診斷為胰臟癌並已侵犯到腹腔動脈幹，包含肝總動脈及脾動脈都被癌細胞侵犯。王男在醫師建議下，先以前導性化療控制半年，發現治療效果顯著，腫瘤體積縮小且癌症指數下降。

王家豪表示，王男癌症初步獲控制後，決定採用達文西機器手臂進行腹腔動脈幹切除、次全胰臟切除、脾臟切除及人工血管重建動脈幹至肝總動脈等，術後恢復良好，且術後第9天即可順利出院，至今2年更無復發，並持續於門診定期追蹤。

王家豪說明，傳統開放性手術往往需大範圍切開腹腔，導致術後恢復時間較長，且併發症風險高，而達文西機器手臂手術系統能提供高解析度3D立體影像，以及多關節機械手臂，可精準地完成組織剝離、血管縫合及器官重建等複雜手術，有效減少術中出血量，降低術後感染風險，縮短住院時間，讓病人更快恢復正常生活。

王家豪也提醒，民眾若有出現黃疸症狀、茶色尿、灰白便等情況，務必盡快就醫，此外，非典型症狀像是體重減輕、腹部悶痛、食慾不佳維持一段時間等，也應就醫檢查，及早確定原因、及早治療。

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