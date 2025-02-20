外食吃自助餐如何挑菜色？ 營養師授「黃金公式」：2地雷別夾

自助餐菜色多樣、營養均衡，是不少上班、外食族喜愛的用餐選擇之一。不過，要如何搭配才是真的健康？營養師夏子雯指出，「半碗飯＋板豆腐＋滷蛋＋3、4樣蔬菜」為黃金標配，她也提醒民眾，一定要避開油脂最多的2樣菜色，才能吃得安心又健康。

營養師夏子雯日前在臉書粉專提到，自助菜的黃金標配是「半碗飯＋板豆腐＋滷蛋＋3、4樣蔬菜」，控制飯量可以預防下午昏昏欲睡，減少影響工作效率，且搭配多種蔬菜，可以攝取到不同類型的植化素。若是選擇拿回辦公室享用，可以額外準備一些熱水，過掉多餘的油與鈉。

她也特別指出，若遇到「茄子」、「番茄炒蛋」這2樣菜色，都要特別小心。茄子在烹調上幾乎都會過油處理；番茄炒蛋為了滑嫩也會加入大量的油，除非是選擇清蒸涼拌茄子，不然一定要小心。

另外，若主餐是炸排骨、炸雞腿，一定要盡量把裹粉炸皮去除掉，「炸排骨的裹粉皮很難去除、甚至可能根本沒裹粉就去炸，這會讓排骨肉吃進很多油；炸雞腿的皮因容易去除，反而優於炸排骨～」。

至於蛋白質則是三餐不可或缺的營養素，魯蛋、魯板豆腐都是很好的選項，滷排骨、滷雞腿也不錯，不過一定要記得把雞皮去除，遵循以上原則，吃自助餐也可以很健康。