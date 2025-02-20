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台鐵拍板票價調漲方案 交通部費率委員會明天審議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，交通部費率審議委員會預計明天開會審議。記者陳正興／攝影
台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，交通部費率審議委員會預計明天開會審議。記者陳正興／攝影

台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，新票價台北至新左營最高975元，千元有找。交通部費率審議委員會預計明天開會審議，之後再送行政院審議，但費率審議委員會何時將審議結果報行政院，目前尚未確定。

台鐵先前表示，由於票價凍漲30年，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，需合理反映改善，因此公司依立法院核准的鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。

台鐵指出，票價調漲後，客運收入將增加47.15億元，盈餘2.87億元，另外，董事會也一併通過貨運運價調漲，調幅117%，預估票價調漲1年後，會有7.38億元盈餘，2028年會計帳達到損益平衡，轉虧為盈，而新票價會在行政院核定後，修改售票系統並於實施前1個月公告新票價。

交通部長陳世凱先前受訪時則說，費率審議委員會本月就會啟動，預估新票價最快今年上半年有機會上路；據了解，交通部費率審議委員會明天開會審議，但審議結果何時報行政院，目前還未確定。

票價 行政院 調漲

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