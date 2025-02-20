「咬斷一條腿」基隆老店冠名冰棒驚見蟑螂 移請台北、台中查辦

有網友在臉書爆料公社粉絲團貼文，指基隆百年老店的「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒吃到蟑螂，原來還以為吃到核桃，真的是噁到爆。業者已致歉並下架回收同批號產品。基隆市衛生局表示，經查證該產品負責及製造廠商分別為台北市及台中市業者，已將相關資料移請兩廠商所在地衛生局查辦。

一名男性網友在爆料公社投訴指出，他跟女友到某超商取貨時，到旁邊的冰櫃買芋頭冰棒，咬了一口才發現一隻蟑螂的頭在他的冰棒，他不敢置信，還想怎麼芋頭冰棒裡面會有核桃，本來想直接吐出來的，但礙於剛好在電梯還有其他人沒吐，他們就含著冰螂，心急如焚看著電梯慢慢上樓，直到家裡後才趕快衝去廁所吐掉。網友說，原本以為應該是沒有咬到蟑螂，結果吐出來的時候才發現已經咬斷一條腿，真的是噁到爆。

連珍表示，該款冰品是品牌授權委託代工廠生產，向消費者道歉，會積極負責，並給予消費者適當補償，在通路上的同批號產品已預防性下架。

基隆市衛生局食品藥物管理科表示，消費者於社群媒體貼文「芋頭冰品有蟑螂」，第一時間主動連絡業者釐清，請業者陳述說明，並提供相關佐證資料。經查證，該產品負責廠商及製造廠商分別為台北市及台中市業者，已將相關資料移送請兩廠商所在地衛生局查辦。

衛生局長張賢政表示，食品如果含有害人體健康物質或異物者，涉違反食品安全衛生管理法第15條規定，可依同法第44條規定可處6萬元以上2億元以下罰鍰。