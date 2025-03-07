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有你共創攜手新北教育局「送藝術進偏鄉」 為學童帶來溫暖與關懷

聯合新聞網／ 有你共創
圖/新北市平溪國小提供
圖/新北市平溪國小提供

2025年開春萬象更新之際，有你共創再度展現回饋社會的熱忱，將關懷與藝術帶給新北市偏鄉學童。此次攜手新北市政府教育局，贈送208套由知名日本藝術家山本修（Shu Yamamoto）親自監製的《貓．美術館》日曆禮盒給新北市瑞芳、貢寮、石門、三芝、三峽、萬里等19區的68間小學，為學童帶來不僅具藝術性且富有教育意義的日曆禮物。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

有你共創以「有設計uDesign」品牌電商奠基，其業務涉足群眾募資、團購、IP授權等多項領域，在2024年年末，與知名插畫系列《貓．美術館》創作者山本修老師合作推出2025年貓咪手撕日曆《屬於你的桌上貓．美術館2.0：喵畫禮物盒》集資計畫，活動成功突破600萬，並吸引了超過3,800位愛貓人士的支持。這款日曆不僅收錄了山本修老師超過365幅可愛的貓咪畫作，還搭配有趣的文字介紹，讓人們在欣賞藝術的同時，也能更深入了解每幅作品背後的故事與趣味。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

教育局近年來持續致力於改善偏鄉地區的教育資源，減少城鄉教育差距。此次贈送藝術日曆不僅是一次關懷行動，更是提升孩童藝術素養的機會，並提醒社會各界對偏鄉教育的重視。教育局表示，這樣的活動不僅能讓孩子們在日常生活中感受到藝術的魅力，也能讓他們體會到社會各界對他們成長的關心與支持。

圖/新北市平溪國小提供
圖/新北市平溪國小提供

教育局也呼籲更多企業和公益團體參與其中，藉由捐贈物資、志工服務等方式，共同為偏鄉學童創造更好的學習環境。未來，教育局將持續推動更多偏鄉教育的相關計畫，讓每一位學童都有平等的學習機會，走得更遠。

有你共創再次用實際行動詮釋企業的社會責任，為偏鄉學童帶來藝術的光芒，並期望這份關懷與愛心能夠成為更多企業回饋社會的榜樣。

偏鄉教育 教育局

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