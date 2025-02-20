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40歲男腹痛嘔吐 醫師赫見十二指腸內一坨黑硬矽膠手套

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院外科醫師許家榮提醒民眾不要好奇吞食異物，家中有小孩或老人，也要注意尖銳或腐蝕性物品保管，避免誤食。圖／南投醫院提供
南投醫院外科醫師許家榮提醒民眾不要好奇吞食異物，家中有小孩或老人，也要注意尖銳或腐蝕性物品保管，避免誤食。圖／南投醫院提供

民眾誤食異物五花八門，南投縣40歲男子腹脹、嘔吐多日，服用胃散還是腹痛難忍，到南投醫院就醫，醫師手術，從十二指腸中取出一坨已經變形的矽膠手套。另名32歲男子吞下異物送醫急救，經X光檢查4顆電池卡在胃和十二指腸中，醫師提醒，誤食恐致命，勿輕易嘗試。

南投醫院外科醫師許家榮說，這名病患誤食矽膠手套，在胃裡已經停留一段時間，因無法被胃酸消化，才會卡在十二指腸，導致腹脹、嘔吐等症狀，醫護人員手術時，看到這坨又黑又硬的異物相當驚訝，取出後才認出是一雙矽膠手套，病患術後近一周才出院，解除心腹大患。

許家榮說，誤食異物的治療，會依病人個別狀況來決定處置方式。異物卡在食道或胃時，會評估狀況後使用內視鏡進行檢查及取出。但若異物過大像是矽膠手套，無法使用內視鏡夾出；或是卡在小腸，無法自行排出等狀況時，就要透過手術才能解決問題。

另名32歲男子則是吞了4顆3號電池，被送至南投醫院急救，透過X光檢查，可看到電池卡在患者的胃部及十二指腸，經肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡手術，成功將電池取出，術後隔日便出院。

許家榮說，不論是因為好奇心、身心障礙者、老人或幼童誤食，都可能會引發嚴重併發症，異物還會造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及性命。

除了提醒民眾不要因為好奇心吞食異物，家中有兒童，應妥善保管鈕扣電池、尖銳物品避免誤食；老年人的部分除了簡化物品擺放，並在包裝上寫上大字的警示詞，降低誤食機率。

吞入異物的嚴重程度可大可小，端看異物是否尖銳或是否有腐蝕性，以及留在體內的位置及時間長短而定，部分非尖銳異物可以等身體自然排出，如果誤食的異物為別針、鈕扣電池或巴克球等等，應立刻就醫取出，避免造成嚴重的併發症。

男子誤食異物送醫急救，醫師手術在十二指腸中取出一坨變形的矽膠手套。圖／南投醫院提供
男子誤食異物送醫急救，醫師手術在十二指腸中取出一坨變形的矽膠手套。圖／南投醫院提供
男子誤食異物送醫急救，經由X光檢查，胃部和十二指腸中有4顆3號電池。圖／南投醫院提供
男子誤食異物送醫急救，經由X光檢查，胃部和十二指腸中有4顆3號電池。圖／南投醫院提供

南投縣 異物 醫師

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