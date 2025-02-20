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普拿疼吃一顆殘留體內5年？醫分析無根據 但別過量服用

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
頭痛成因上百種，不能靠止痛藥解決問題。圖／本報資料照片
頭痛成因上百種，不能靠止痛藥解決問題。圖／本報資料照片

普拿疼是家庭常備藥物，但網上長久以來有消息稱「一顆普拿疼會殘留在身體5年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了」。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧（孔祥琪）表示，普拿疼的主要成分是乙醯胺酚，服用過量可能引發肝衰竭，但不會殘留在身體五年，網路傳聞是沒有根據的說法。

林氏璧在臉書粉專表示，普拿疼主要成份是乙醯胺酚（acetaminophen），長期作為醫界第一線的解熱鎮痛藥物，相比於其他止痛藥，安全性相對較高，而對非類固醇抗發炎藥（NSAID）有過敏狀況的民眾，首選的止痛藥物就是乙醯胺酚。

雖然乙醯胺酚的作用機制尚未完全明瞭，一說是透過中樞神經的作用，一說是抑制環氧合酶（cyclooxygenase，COX）。林氏璧指出，乙醯胺酚較能確認的作用機制是退燒和止痛的效果有限，不像非類固醇抗發炎藥一樣可幫助抑制發炎。

乙醯胺酚為肝臟代謝，非類固醇抗發炎藥則多為腎臟代謝。林氏璧表示，服用乙醯胺酚主要當心的是可能傷肝，非類固醇抗發炎藥則要小心過敏、傷胃、傷腎，但乙醯胺酚的肝毒性主要是和劑量有關，服用過量才會傷肝。

林氏璧提醒，正常成人每天建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆，只要不要長期服用、每天不要服用超過8顆，原則上有安全性，但超過此劑量可能引發肝毒性，嚴重時可導致肝功能衰竭。

許多人擔心，吃止痛藥或一些藥物會有藥物殘留在身體。林氏璧解釋，藥物的代謝主要是經由肝臟或腎臟，時間是據「半衰期」而定，也就是血液中的藥物濃度下降到一半所花費的時間。以乙醯胺酚為例，若是肝腎功能正常的人，半衰期約2至3小時，因此約4至6小時可服用一次。

一般計算藥品排出身體所需的時間，會以4至5個半衰期來看。林氏璧表示，普拿疼約12至15個小時後，在身體的濃度就下降至極低，再過更久會完全排出體外，因此，網路流傳「一顆普拿疼會殘留在身體5年」是沒有根據的說法。

肝腎功能較差的民眾，可能會延長藥物在身體代謝、排出體外的時間，也較容易出現副作用，服用藥物前請記得諮詢專業醫師和藥師。林氏璧表示，乙醯胺酚因為是由肝臟代謝，也可能有肝毒性，有飲酒習慣或B型、C型肝炎、肝病或肝硬化者應謹慎服用。

相對來說，有慢性腎臟病的患者，林氏璧建議，盡量避免服用NSAID，若需服用也應調整劑量，因為長期服用NSAID導致腎臟衰竭的機率，應是遠大於乙醯胺酚。

普拿疼 林氏璧 腎臟病

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