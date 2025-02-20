吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。為了釐清真相，旅遊部落客、前台大感染科醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」針對普拿疼的成分和代謝過程進行詳細說明。

首先，普拿疼的主要成分是乙醯胺酚（acetaminophen），這是一種有百年歷史的藥物，長期被醫界用作解熱和止痛藥，被認為相對安全，尤其適合對非類固醇抗發炎藥（NSAID）過敏的患者。儘管乙醯胺酚的止痛效果有限，但對於退燒和輕度疼痛的緩解具有良好效果。

對於網路流傳的「普拿疼殘留五年」的說法，林氏璧表示，這是沒有根據的說法。以乙醯胺酚來說，若是肝腎功能正常的人，半衰期大約是2到3小時，因此4到6小時就可以吃一次。一般在算藥品排出身體的到底需要多久的時間，會以4~5個半衰期來看，因此普拿疼在12到15小時後便會基本排出體外。換句話說，普拿疼不會在體內殘留五年。

然而，林氏璧也提醒，過量使用普拿疼可能會對肝臟造成損害，特別是對於那些有肝臟疾病或經常飲酒的人來說。成人的安全劑量為每天不超過4公克，相當於8顆普通包裝的普拿疼。如果超過這個劑量，可能會引發肝毒性，嚴重時可能導致肝功能衰竭。

此外，對於有肝腎功能不全的人，藥物的代謝時間可能會延長，因此服用藥物時應特別小心。若有慢性腎病的患者，則應避免使用NSAID類藥物，因為這些藥物可能對腎臟造成更多傷害。