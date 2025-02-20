快訊

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

聯合新聞網／ 綜合報導
網路上流傳：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。圖／聯合報系資料照片
網路上流傳：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。圖／聯合報系資料照片

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。為了釐清真相，旅遊部落客、前台大感染科醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」針對普拿疼的成分和代謝過程進行詳細說明。

首先，普拿疼的主要成分是乙醯胺酚（acetaminophen），這是一種有百年歷史的藥物，長期被醫界用作解熱和止痛藥，被認為相對安全，尤其適合對非類固醇抗發炎藥（NSAID）過敏的患者。儘管乙醯胺酚的止痛效果有限，但對於退燒和輕度疼痛的緩解具有良好效果。

對於網路流傳的「普拿疼殘留五年」的說法，林氏璧表示，這是沒有根據的說法。以乙醯胺酚來說，若是肝腎功能正常的人，半衰期大約是2到3小時，因此4到6小時就可以吃一次。一般在算藥品排出身體的到底需要多久的時間，會以4~5個半衰期來看，因此普拿疼在12到15小時後便會基本排出體外。換句話說，普拿疼不會在體內殘留五年。

然而，林氏璧也提醒，過量使用普拿疼可能會對肝臟造成損害，特別是對於那些有肝臟疾病或經常飲酒的人來說。成人的安全劑量為每天不超過4公克，相當於8顆普通包裝的普拿疼。如果超過這個劑量，可能會引發肝毒性，嚴重時可能導致肝功能衰竭。

此外，對於有肝腎功能不全的人，藥物的代謝時間可能會延長，因此服用藥物時應特別小心。若有慢性腎病的患者，則應避免使用NSAID類藥物，因為這些藥物可能對腎臟造成更多傷害。

普拿疼 林氏璧 醫師

延伸閱讀

感冒藥能不能不吃完？ 耳鼻喉醫：「抗生素」一定要吃完

兒童發燒急給「普拿疼」退燒？單次劑量超標10倍…恐藥物中毒

止痛藥藏隱憂？ 專家認為恐降低人體危機感知

止痛藥吃了還是沒效，先搞懂「痛的種類」！藥師公開6關鍵，教你精準止痛｜元氣網

相關新聞

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民...

吃1顆普拿疼殘留身體5年？林氏璧破除網路謠言：比其他藥安全

網路上流傳一個令人驚訝的說法：「吃一顆普拿疼會殘留在身體五年，甚至會導致洗腎」，這個謠言讓不少人對普拿疼產生了誤解。

同時感染流感、新冠機率達14% 醫：新冠恐在3月升溫

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但3月起恐怕會升溫，...

男上腹悶痛2個月體重減輕 罹患1癌症靠這手術對抗病魔

台南一名44歲王姓男子因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，至奇美醫院就醫被診斷為胰臟癌且已侵犯至腹腔動脈幹，經...

高鐵人事案拍板！新任董座鄭光遠內部信曝光

行政院18日核定台灣高鐵總經理鄭光遠接任高鐵董事長一職，台灣高鐵昨也召開董事會，會中通過董座人事案，正式宣布鄭光遠為台灣...

基隆百年老店連珍授權冰棒驚見「整隻蟑螂」 業者致歉下架

有消費者在臉書爆料公社粉絲團投訴，指購買了基隆百年老店的「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，咬了一口卻發現冰棒裡有一隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。