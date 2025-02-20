快訊

川普稱俄羅斯1原因在和談中有優勢 相信普亭也想停戰

陳怡君重開羈押庭 地院前雙手合十哽咽：拜託大家相信我清白

不僅涉詐助理費！林岱樺遭搜索「替寺廟索要捐款」供養住持也被帶回

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
婦產科名醫劉偉民因PO文涉性暗示，遭網友撻伐，他今天特別回應，並沒有要性騷女患者。本報資料照片
婦產科名醫劉偉民因PO文涉性暗示，遭網友撻伐，他今天特別回應，並沒有要性騷女患者。本報資料照片

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民今天表示「很委屈」，是患者先起頭的玩笑話，且詢問患者性行為是否疼痛是基於醫療專業，他也沒料到患者會開男友們的玩笑，當下只覺得患者很可愛，竟然這樣回應，才當作趣聞PO上網，並無性騷擾患者的意圖，若該名女患者感到不悅，可向他提告。

劉偉民該則PO文指出，日前在門診有一位面貌姣好的輕熟女因為子宮內膜異位症看診，當他內診觸到陰道深處沾黏部位，患者立刻發出嬌痛聲，他立即向患者詢問，跟男友性行為的時候會痛嗎？對方回答，不會耶，可能他們都太短，他回應「奇怪，我的食指，比一般男人那裡短很多耶」。

該文章被網友撻伐，滿滿的性暗示文字，有人直呼惡心想吐、性騷當有趣，並公開呼籲女性請避開該名醫師；不過，也有患者聲援劉偉民，認為他僅是為了逗患者開心，此PO文網路評價正反兩極。

劉偉民表示，他完全沒有要性騷擾患者，並還原現場指出，該名患者因子宮內膜異位症就醫，依程序內診釐清病灶，當他碰觸到患者嚴重沾粘處時，患者立即反應疼痛，依照判斷，子宮內膜沾黏者，性交時也會疼痛，因此才會問她，患者回應：「不會，可能他們都太短」。

劉偉民說，當下患者的回應讓他覺得很好笑，也認為患者先開玩笑，他才順著患者的話說，他內診的食指應該比普遍的男性短，說完後，現場的2位護理人員也跟著在笑。他認為，這僅是診間內趣聞，可能用字太過直接，讓觀看文字的人感到不舒服。

他強調，自己絕對無性騷擾患者意圖，被網友撻伐，他感到很委屈，如果患者當下感到不舒服，或感到性騷擾可以向他提告。至於是否會刪文？他並未直接回應，僅說，怎麼會突然被撻伐，下午門診已經要開始，就不多談了。

性騷擾 患者

延伸閱讀

孫生陷性騷擾風暴！「當兵中」孫安佐發文9字　疑逆風力挺

婦科名醫疑開黃腔與粉絲互動挨批「快吐了」 支持者力挺醫術

新千歲機場爆國際性騷擾！台妹遭日本安檢人員「捏奶頭」 大聲呼救沒人理

「甄嬛傳」馬拉松開跑！名醫驚見「半夜上萬人不睡覺」

相關新聞

基隆百年老店連珍授權冰棒驚見「整隻蟑螂」 業者致歉下架

有消費者在臉書爆料公社粉絲團投訴，指購買了基隆百年老店的「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，咬了一口卻發現冰棒裡有一隻...

婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民...

高鐵人事案拍板！新任董座鄭光遠內部信曝光

行政院18日核定台灣高鐵總經理鄭光遠接任高鐵董事長一職，台灣高鐵昨也召開董事會，會中通過董座人事案，正式宣布鄭光遠為台灣...

急診做20年…頭一遭在走廊照X光 急診醫：體會野戰醫院

疾管署監測類流感以及諾羅疫情趨緩，但各大醫院急診病床仍嚴重超載，臉書粉專「急診醫師碎碎念」今指出，他在急診工作20年，各...

病患擠爆！醫嘆前輩子殺人放火才當急診醫護 她預言「一定會出事」

又增加一根壓垮急診的稻草，近期有醫師在社群發文提到，「我們就是前輩子殺人放火姦淫虜掠，才會這輩子身為急診醫護」，台灣護師...

這些醫學中心門診占比高被點名 健保署長石崇良提解方

健保制度今年邁入30年，為落實分級醫療，減少醫療資源浪費，健保署今年起推動「個別總額」，要求醫學中心門診營收占比需低於5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。