婦科名醫暗示性文字引撻伐 本人說話了：患者先開玩笑

婦產科名醫劉偉民時常在社群媒體分享與患者間的趣事，但他昨天的PO文，被網友撻伐滿滿性暗示，令人非常不舒服、很噁心。劉偉民今天表示「很委屈」，是患者先起頭的玩笑話，且詢問患者性行為是否疼痛是基於醫療專業，他也沒料到患者會開男友們的玩笑，當下只覺得患者很可愛，竟然這樣回應，才當作趣聞PO上網，並無性騷擾患者的意圖，若該名女患者感到不悅，可向他提告。

劉偉民該則PO文指出，日前在門診有一位面貌姣好的輕熟女因為子宮內膜異位症看診，當他內診觸到陰道深處沾黏部位，患者立刻發出嬌痛聲，他立即向患者詢問，跟男友性行為的時候會痛嗎？對方回答，不會耶，可能他們都太短，他回應「奇怪，我的食指，比一般男人那裡短很多耶」。

該文章被網友撻伐，滿滿的性暗示文字，有人直呼惡心想吐、性騷當有趣，並公開呼籲女性請避開該名醫師；不過，也有患者聲援劉偉民，認為他僅是為了逗患者開心，此PO文網路評價正反兩極。

劉偉民表示，他完全沒有要性騷擾患者，並還原現場指出，該名患者因子宮內膜異位症就醫，依程序內診釐清病灶，當他碰觸到患者嚴重沾粘處時，患者立即反應疼痛，依照判斷，子宮內膜沾黏者，性交時也會疼痛，因此才會問她，患者回應：「不會，可能他們都太短」。

劉偉民說，當下患者的回應讓他覺得很好笑，也認為患者先開玩笑，他才順著患者的話說，他內診的食指應該比普遍的男性短，說完後，現場的2位護理人員也跟著在笑。他認為，這僅是診間內趣聞，可能用字太過直接，讓觀看文字的人感到不舒服。

他強調，自己絕對無性騷擾患者意圖，被網友撻伐，他感到很委屈，如果患者當下感到不舒服，或感到性騷擾可以向他提告。至於是否會刪文？他並未直接回應，僅說，怎麼會突然被撻伐，下午門診已經要開始，就不多談了。