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環評總體檢上路 環團：公民參與是當前亟需檢討之處

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天宣布將在今年推動環評總體檢，環團認為，公民參與和開發單位採納利害關係人意見不足都是環評亟需精進的地方。聯合報系資料照片
環境部今天宣布將在今年推動環評總體檢，環團認為，公民參與和開發單位採納利害關係人意見不足都是環評亟需精進的地方。聯合報系資料照片

自1994年立法以來，環境影響評估僅進行4次小幅修正。環境部今天宣布將在今年推動環評總體檢，並和各界共議如何精進環評制度。環保團體認為，公民參與是環評當前亟需精進的地方，大多時候民眾登記發言只是過水流程，開發單位對利害關係人的疑慮往往也是避重就輕，亟待改進。

環評是透過環評委員的專業審查，以預防或減輕開發行為對環境造成的負面影響，但因為環評受「否決權」與「雙主管機關」制度影響，環境部在開發方常被視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面則被認為是是「為目的事業主管機關效力」的角色。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，就公民參與機制來看，環評前的公開說明會都會在開發場址當地舉辦，但是常常只通知到里長，但里長卻不見得會通知所有里民，環境部也強調有把相關資訊公布在網路上，但是利害關係人不可能每天緊盯網站，老人家也不會用網路，這樣的通知看起來就是走形式而已。

許心欣指出，以加拿大溫哥華的公聽會為例，開發場址周遭500公尺以內每戶居民都會收到通知，甚至用4種語言讓移民都知道有公聽會，台灣真的遠遠落後，建議開發案周邊500公尺居民或是公司行號都應該被通知環評前的公開說明會資訊，鐵路、公路運輸開發等則是沿線兩邊100公尺家戶，當今公民參與1.0已經不夠用了，應該邁向公民參與2.0。

此外，環評會議上民眾表示意見時，開發單位往往都以「謝謝指教」、「會納入考量」來避重就輕，溝通品質相當差，顯見開發單位態度的敷衍，而環評旁聽要點也是箝制公民參與的緊箍咒。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，環說書應該由第三方學術單位調查資料為主，但過去都是開發單位聘請相關單位來做環評報告書，導致報告與實際狀況差距很大；此外，新冠疫情期間環境部限縮民眾參與環評發表意見的權利，本來民眾是可以在會議中和環評委員以及開發單位互動的，之後的審查都是民眾講完了就進入內部會議，公民參與變成只是過水而已，相當沒有道理，這是非常需要檢討精進的地方。

環境部 環評 網路

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