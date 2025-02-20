環評總體檢上路 環團：公民參與是當前亟需檢討之處

自1994年立法以來，環境影響評估僅進行4次小幅修正。環境部今天宣布將在今年推動環評總體檢，並和各界共議如何精進環評制度。環保團體認為，公民參與是環評當前亟需精進的地方，大多時候民眾登記發言只是過水流程，開發單位對利害關係人的疑慮往往也是避重就輕，亟待改進。

環評是透過環評委員的專業審查，以預防或減輕開發行為對環境造成的負面影響，但因為環評受「否決權」與「雙主管機關」制度影響，環境部在開發方常被視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面則被認為是是「為目的事業主管機關效力」的角色。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，就公民參與機制來看，環評前的公開說明會都會在開發場址當地舉辦，但是常常只通知到里長，但里長卻不見得會通知所有里民，環境部也強調有把相關資訊公布在網路上，但是利害關係人不可能每天緊盯網站，老人家也不會用網路，這樣的通知看起來就是走形式而已。

許心欣指出，以加拿大溫哥華的公聽會為例，開發場址周遭500公尺以內每戶居民都會收到通知，甚至用4種語言讓移民都知道有公聽會，台灣真的遠遠落後，建議開發案周邊500公尺居民或是公司行號都應該被通知環評前的公開說明會資訊，鐵路、公路運輸開發等則是沿線兩邊100公尺家戶，當今公民參與1.0已經不夠用了，應該邁向公民參與2.0。

此外，環評會議上民眾表示意見時，開發單位往往都以「謝謝指教」、「會納入考量」來避重就輕，溝通品質相當差，顯見開發單位態度的敷衍，而環評旁聽要點也是箝制公民參與的緊箍咒。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，環說書應該由第三方學術單位調查資料為主，但過去都是開發單位聘請相關單位來做環評報告書，導致報告與實際狀況差距很大；此外，新冠疫情期間環境部限縮民眾參與環評發表意見的權利，本來民眾是可以在會議中和環評委員以及開發單位互動的，之後的審查都是民眾講完了就進入內部會議，公民參與變成只是過水而已，相當沒有道理，這是非常需要檢討精進的地方。