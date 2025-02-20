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阿嬤被孫撞右胸...腫塊兩周未消 求醫檢查竟是乳癌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院用光子刀治療陸姓患者的乳癌腫瘤。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院用光子刀治療陸姓患者的乳癌腫瘤。記者簡慧珍／攝影

彰化縣56歲陸姓婦人和孫子玩耍時被撞到右胸，事後摸到腫塊，以為被撞傷，半個月都沒消除，進一步檢查是初期乳癌，經光子刀搭配中醫治療已恢復健康。陸婦告訴醫護，幸好孫子撞出她的疾病，又得良醫才能早日康復。

陸婦去年和孫子玩，被孫子手肘撞到右胸，有一點疼，摸右胸發現有腫塊，當下生氣孫子撞傷她，未料半個月「傷勢」沒好，她求醫確診乳癌，腫瘤約2公分。

衛福部彰化醫院放射腫瘤專科醫師張博竣今指出，乳房外科評估保留乳房，先切除腫瘤 ，再採光子刀治療病灶，規畫特殊短療程計畫，將放射治療次數從一般放射治療的30次降低到20次，每次20分鐘，在1個月內完成，把患者的疲倦無力感及皮膚發炎等副作用降到最低。

衛福部彰化醫院以1.8億元購入光子刀設備，利用高精準度直線加速器對病灶精確定位，針對體積小的腫瘤進行同療效但更少次數的高劑量放射治療，跟傳統放射線治療相比，療程縮短很多，副作用也因此較小。

不過，陸姓病患皮膚輕微發紅，出現右胸、右後背肌肉疼痛及僵硬緊繃，轉介中醫做肌肉放鬆針灸治療。中醫師黃鋒榮表示，右胸針灸可能氣胸，所以針灸部位集中在右後背及肩胛骨的天宗、肩井、膏肓等穴道，同時帶動胸部肌肉放鬆，並對肌痛點進行局部拔罐，1周後幾乎不再有緊繃感。

中醫 乳癌 腫瘤

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