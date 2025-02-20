慢性腎病用藥「延緩洗腎26.6年」加入共照網 健保擴大給付

台灣被稱為「洗腎王國」，全台超過9萬名「洗腎族」，洗腎人口位居全球第一。洗腎之前，多數患者有慢性腎病，且六成進入到第三期才被診斷，距離需要洗腎的第五期僅一線之隔。避免患者快速進入洗腎階段，健保署三月起擴大SGLT2抑制劑使用，慢性腎臟病二到三期患者加入腎病共照網可獲給付，估計有20萬人受惠。

飲食西化加上生活習慣不良等因素，三高患者愈來愈多，且出現年輕化趨勢，慢性腎臟病人口數大幅增加。統計示，台灣約有273萬名慢性腎臟病患者，平均每8人就有1人罹患慢性腎臟病。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師邱怡文表示，慢性腎臟病分五期，依腎絲球過濾率數值區分，第一期腎絲球過濾率數值大於等於90，第二期60到89、第三期A為45到59、第三期b為30到44、第四期15到29、第五期腎絲球過濾率數值低於15，必須洗腎階段。

邱怡文表示，慢性腎臟病除了看腎絲球過濾率，還要確認蛋白尿肌酸酐數值，依臨床經驗，多數患者都是等到有「蛋白尿」，也就是俗稱「泡泡尿」才就醫，此時通常已是慢性腎臟病第三期以上，甚至更嚴重，通常被診斷第三期以上的患者，約在15年內進入洗腎階段。

邱怡文說，罹患慢性腎臟病，除了飲食生活習慣，年紀也是風險因子，40歲以後每年腎功能以1mL／min的速度下降，如果沒有及早發現、及早用藥，腎功能下降速度逐年加快，更容易邁入洗腎階段。

邱怡文說，過去作為延緩腎功能下降的藥物為血管張力素阻斷劑或抑制劑等，但臨床觀察其效果有限，從前年開始，國際腎臟醫學會將SGLT2抑制劑列為慢性腎臟病的建議使用藥物，如果及早使用，可延長慢性腎臟病患者進入洗腎的年限達26.6年。

患有慢性腎臟病常常是多重共病所致，也會因為慢性腎臟病增加其他器官的損害，如比一般人增加2倍罹患心血管死亡的風險、1.5倍心衰竭風險。中華民國心臟學會秘書長謝宜璋表示，今年健保給付擴大SGLT2抑制劑的使用對象，SGLT2抑制劑也是一種治療心衰竭的藥物，據研究顯示，在治療心衰竭的同時能延緩腎功能的衰退。

健保署署長石崇良說，3月起，SGLT2抑制劑可用於腎絲球過濾率數值60以下、25以上者，約有15萬到20萬人，但這群慢性腎臟病期別在二到三期患者，必須加入腎臟病整合照護平台，也就是CKD共照網，才符合給付條件，該政策也符合賴清德總統888計畫，健保署編列16到18億元擴大給付，預計CKD共照網能達到60萬人的收案數。