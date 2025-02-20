越南最強醫院赴北醫取經 達文西+質子治療打造高端醫療

台北醫學大學附設醫院與越南的越德醫院今天簽署合作備忘錄，雙方將啟動多領域的合作交流，涵蓋臨床醫療、醫學教育、技術等領域，其中包含達文西手術系統以及質子治療，將作為越德醫院未來建設的重要參考，為越南醫療發展注入新動能。

越德醫院參訪團實地觀摩北醫附醫的達文西系統，由台北癌症中心院長魏柏立協助展示，透過精準微創手術，提升手術安全性與病人恢復速度。參訪團也前往北醫質子治療中心，參訪設置於都會區地下室的超導型質子治療機，同時整合北醫體系癌症醫療資源與空間，為病人提供個人化癌症整合治療。

台北醫學大學附設醫院院長施俊明表示，越德醫院（Viet Duc University Hospital，VDUH）是越南最具影響力的醫學中心之一，在心血管手術、器官移植與癌症治療領域皆享有盛譽，此次在駐台北越南經濟文化辦事處支持下，促成北醫附醫與越德醫院簽署合作備忘錄，展現台灣與越南在醫療領域的合作潛力。

此次合作不僅是醫院間的交流，更是台越醫療合作的新契機，盼能透過達文西手術與質子治療的經驗分享，協助越德醫院未來的技術發展，提升越南患者的治療選擇，共同開創智慧醫療與精準治療新紀元。

越德醫院院長杜德雄（Dr. Duong Duc Hung）表示，此行收穫豐富，未來將積極與北醫附醫展開更深入的技術合作，推動越南高端醫療設備的應用。

除了跨國醫療合作，北醫附醫也積極透過完善的國際醫療服務機制，提供海外病人高效、精準的醫療服務。北醫附醫副院長王偉表示，近期剛好有一名越南籍乳癌病人來台尋求醫療協助，國際醫療中心接獲病人資訊後，隔天即安排視訊門診，並由癌症團隊擬定個人化治療計畫，病人抵台後，隨即接受手術合併質子治療，在最短時間內獲得最佳醫療照護。