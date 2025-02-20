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高鐵人事案拍板！新任董座鄭光遠內部信曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵昨召開董事會，會中通過董座人事案，由總經理鄭光遠接任董事長一職，新任即日起生效。聯合報系資料照
台灣高鐵昨召開董事會，會中通過董座人事案，由總經理鄭光遠接任董事長一職，新任即日起生效。聯合報系資料照

行政院18日核定台灣高鐵總經理鄭光遠接任高鐵董事長一職，台灣高鐵昨也召開董事會，會中通過董座人事案，正式宣布鄭光遠為台灣高鐵董事長。鄭光遠今向高鐵同仁寄一封信表示，他將以董事長兼任總經理身分繼續打拚，過去11年同仁風雨同舟，未來也會繼續傾聽、深入了解大家的期待。

高鐵昨天召開董事會，經討論後，於會中通過董座人事案，並於晚間6時發布重訊指出，2月19日召開第10屆第23次董事會，會中推選鄭光遠擔任董事長，新任即日起生效。

鄭光遠表示，承蒙董事會的推選，他將以董事長兼任總經理身分繼續打拚。接下來，首要任務就是要做好新世代列車的各項營準備，以及旅客最關心的疏運工作，並持續提升服務品質、提高運能、滿足旅客多元需求，持續為旅客創造優質、安全的旅運服務。

鄭光遠說，這幾年來，他11年來與高鐵同仁朝夕相處、風雨同舟，一起解決無數的問題，克服重重難關，也一起開心慶祝、分享許多榮耀時刻，他將會繼續傾聽、深入了解同仁對公司的各種期待，並給予同仁更多元的發展機會，讓同仁不只能夠安心工作，更以身為台灣高鐵的一分子為榮。

董事長鄭光遠今致同仁一封信表示，過去11年風雨同舟，未來將以董事長兼任總經理繼續打拚。圖／讀者提供
董事長鄭光遠今致同仁一封信表示，過去11年風雨同舟，未來將以董事長兼任總經理繼續打拚。圖／讀者提供

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