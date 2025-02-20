高鐵人事案拍板！新任董座鄭光遠內部信曝光

行政院18日核定台灣高鐵總經理鄭光遠接任高鐵董事長一職，台灣高鐵昨也召開董事會，會中通過董座人事案，正式宣布鄭光遠為台灣高鐵董事長。鄭光遠今向高鐵同仁寄一封信表示，他將以董事長兼任總經理身分繼續打拚，過去11年同仁風雨同舟，未來也會繼續傾聽、深入了解大家的期待。

高鐵昨天召開董事會，經討論後，於會中通過董座人事案，並於晚間6時發布重訊指出，2月19日召開第10屆第23次董事會，會中推選鄭光遠擔任董事長，新任即日起生效。

鄭光遠表示，承蒙董事會的推選，他將以董事長兼任總經理身分繼續打拚。接下來，首要任務就是要做好新世代列車的各項營準備，以及旅客最關心的疏運工作，並持續提升服務品質、提高運能、滿足旅客多元需求，持續為旅客創造優質、安全的旅運服務。