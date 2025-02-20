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因應228連假旅遊車潮 公路局公布管制措施、替代道路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供
228連假銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供

228和平紀念日連假自2月28日起至3月2日，交通部公路局預估，多數旅次型態為中短程觀光休憩旅遊，且集中在風景遊樂地區，針對易壅塞路段，已規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規畫臨時停車場與加強違規取締等交通管制措施。

公路局表示，228連假期間，台9線蘇花路廊將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮。

另外，台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻至香山及竹南地區等，已規畫封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於3月1日、2日中午12時至晚間9時封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉及出遊的民眾搭乘客運，公路局2月27日至3月2日推出228和平紀念日連假客運優惠措施，民眾搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠，轉乘指定64條幸福巴士免費。

針對前往東部區域民眾，提供東部優惠專案，公路局表示，持北宜國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠，以及花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優利用。

228連假觀光景區易壅塞路段。圖／公路局提供
228連假觀光景區易壅塞路段。圖／公路局提供
228連假交通疏導措施。圖／公路局提供
228連假交通疏導措施。圖／公路局提供
228連假主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
228連假主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供

國道客運 車道 連假

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