因應228連假旅遊車潮 公路局公布管制措施、替代道路

228和平紀念日連假自2月28日起至3月2日，交通部公路局預估，多數旅次型態為中短程觀光休憩旅遊，且集中在風景遊樂地區，針對易壅塞路段，已規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規畫臨時停車場與加強違規取締等交通管制措施。

公路局表示，228連假期間，台9線蘇花路廊將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮。

另外，台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻至香山及竹南地區等，已規畫封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於3月1日、2日中午12時至晚間9時封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉及出遊的民眾搭乘客運，公路局2月27日至3月2日推出228和平紀念日連假客運優惠措施，民眾搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠，轉乘指定64條幸福巴士免費。