病患擠爆！醫嘆前輩子殺人放火才當急診醫護 她預言「一定會出事」

又增加一根壓垮急診的稻草，近期有醫師在社群發文提到，「我們就是前輩子殺人放火姦淫虜掠，才會這輩子身為急診醫護」，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳心痛分享相關內容，痛批衛福部官員冷血且麻木不仁，再繼續睜眼說瞎話不作為，持續地空轉下去，「不用一個月一定會出事」。

急診醫師分享臨床的現況，急診塞到爆炸，病患甚至只能在急診走廊照X光，並提到「我們就是前輩子殺人放火，姦淫虜掠，才會這輩子身為急診醫護。」身為醫師的立委陳菁徽分享文章內容，感觸半自嘲、半無奈，感嘆醫療人員從執刀救人到執筆自救，曾經穩如磐石的手，不曾顫抖地挽回生命，如今卻微顫著落筆，只為拯救自己。

陳玉鳳則說，以前很不能認同這段話，但看到大家這麼難過，政府卻從上到下無動於衷地睜眼說瞎話，手握大量資源和權力的大佬們，根本是站著說話不腰疼，站在雲端卻沒有為基層說真話，甚至還說台灣的護理條件，優於日本以外的亞洲國家，有完善的法規保障護理人員的職業權益、薪資與福利，「一直跟別人講我們很好，可是我們真的不好」，擔心很多護理人員受不了。

陳玉鳳分享一位護理人員傳來的訊息，「我好喜歡急診這個工作，但是這個環境一直在惡劣，民眾的無知，院方的壓榨，甚至政府的冷漠，讓第一線對我們心灰意冷，那天學妹上班上到很無助的邊哭邊打紀錄，因為做不完就是做不完，還被病人指著鼻子罵，工作10多年的我，面對這樣的環境惡化，我突然覺得我幹嘛燃燒我的生命在這樣的爛地方，環境沒辦法改變，就只能改變我自己，打開104人力銀行，離職的情緒已經在高峰。」讓她相當痛心。

陳玉鳳表示，上周就說過，擔心急診崩潰，如今相繼有醫療人員跳出來發聲，或許再過不到一周就會出現護理離職潮，政府卻仍沒有作為、仍在大內宣，在這樣空轉下去，「覺得不用一個月一定會出事」，很多醫療人員想要離職，但他們為了養家餬口，得繼續撐著、燃燒生命，喊話衛福部長邱泰源、次長林靜儀等人，如果連VIP資格都沒辦法用，只能一樣在急診等5天、7天、14天，還敢這樣睜眼說瞎話嗎？

這星期就是「沒有床到了極點」，陳玉鳳直言，連救護車的擔架都被扣在醫院，甚至有離職護理人員說，要自己網購躺床，不然去掛急診的時候得躺在地上，民眾卻不能相信醫療環境爛到這種程度、無感的一個原因之一，陳玉鳳說，是因為都會區醫院一直建，可是政府為什麼不遏止呢？

「我也很擔心我放棄了，別人更會放棄」，陳玉鳳說，至少她在、有她挺著，還有人會覺得有一點希望，這是她一直很努力，沒有放棄想要改變的原因，每次告訴護理人員，想離職、累了、想休息就去時心裡其實很痛，「可是我覺得如果讓他們瘋了，或是想不開走了，我會更難過，只能自我安慰，我們是不是可以把環境變好一點再回來？」

陳玉鳳哽咽表示，很不希望每次政府都要等到有人死了才願意改變，不想要別人死，那只能她自己去了，她說自己什麼都有、孩子也大了，如果真的要有人犧牲政府才願意改，「那我就死給你們看好了，不要再有別人死了」。