急診做20年…頭一遭在走廊照X光 急診醫：體會野戰醫院

疾管署監測類流感以及諾羅疫情趨緩，但各大醫院急診病床仍嚴重超載，臉書粉專「急診醫師碎碎念」今指出，他在急診工作20年，各種大場面都見過，第一次在急診室的走廊替患者照胸部X光，是他人生的頭一遭，盼國人不會有到急診感受到什麼叫做「野戰醫院」、「醫療量能不足」、「急診地獄」。

「急診醫師碎碎念」也在粉專感嘆說，即使第一線現實如此，衛福部的官員仍持續對外說「醫療量能」充足。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」今於臉書上分享近期急診現況，引發醫界迴響也感嘆現在急診愈來愈不能待。他指出，急診工作20年，什麼大場面都見過，地上急救、插管都正常，但最近他第一次在急診室走廊替患者照胸部X光。

他表示，因為急診室全滿，可以放病人的地方都放了，該患者又非常喘，不放心患者到放射科照胸部X光，「所以病患就在急診的走道上，看著一個奇怪的機器，照下她這輩子也許最後一張胸部X光。」

文中描繪，SARS、新冠疫情時，醫護人員都撐過去，但最近這波真的是「醫療大崩盤」，很多醫護都走了，他們在新冠疫情時不怕被病患傳染，堅持戴著N95口罩，所有人冒著自己被感染的風險，甚至做了最壞的打算，也希望能透過自身的力量，多幫台灣一些忙。但疫情過去後「我們又被社會遺忘了」，被醫院、衛福部、整個社會遺忘。

曾與他一起在新冠疫情對抗的護理人員，在這一波醫療大崩盤中也離職了，他在這名護理人員離職時，說道「恭喜妳離職了」可以成為一位有尊嚴的人。

還留在醫界的他感嘆地說，可能是上輩子殺人放火、姦淫虜掠，這一輩子才會投身急診，他希望國人不會有需要到急診，去感受到什麼叫做「野戰醫院」、「醫療量能不足」、「急診地獄」。