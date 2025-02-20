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去年高雄景點6794萬人次到訪全台最多 嘉義市成長最驚人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2024冬日遊樂園在高雄愛河灣展示黃色小鴨，吸引民眾搶拍。圖／本報資料照片
2024冬日遊樂園在高雄愛河灣展示黃色小鴨，吸引民眾搶拍。圖／本報資料照片

前瞻觀光政策研究室分析統計，去年全台景點遊憩人次較疫情前成長70%，其中以嘉義市成長1732%最多，高雄市則有最多人次到訪，達6794.9萬人次。學者指出，近年各縣市都有注意到，辦大型活動帶來的人潮及經濟效益高，像是高雄市已蟬聯2年為遊客數最多縣市，主要因為近年積極辦大規模活動，帶來經濟效益驚人。

前瞻觀光政策研究室根據電信數據、停車及門票數推估，去年全台景點遊憩人次較疫情前成長70%，其中，嘉義市成長1732%最多，緊接為桃園355%、彰化縣309%、苗栗縣306%、雲林縣162%；較2023年成長35%，其中也是嘉義市成長1545%最多，彰化縣成長612%、嘉義縣134%。

前瞻觀光政策研究室指出，去年前3名景點遊憩到訪人次為高雄市6794.9萬人次、台中市6655.6萬人次及新北市6168.9萬人次；非直轄市前3名為彰化縣4489.2萬人次、嘉義市2648.3萬人次及雲林縣2296.6萬人次。

前瞻觀光政策研究室表示，去年新增統計景點貢獻成長率約占15%，既有景點增加20%，其中，成長率最高的嘉義市去年新增文化路夜市、檜意森活村、嘉義城隍廟等景點納入統計；到訪人次最多的高雄市則新增壽山園區、半屏山園區、旗後山園區、龜山園區等納入統計。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，高雄市已蟬聯2年為遊客數最多縣市，主要因為這2年積極辦活動，且規模都很大，像是去年多場演唱會、黃色小鴨及吉伊卡哇等IP帶動非常多商機。至於嘉義市主因過去母數小，去年申請新增文化路夜市等景點納入統計，而商圈型景點普遍能帶動較多人潮，因此成長幅度驚人。

黃正聰表示，近年各縣市都有注意到，辦大型活動帶來的人潮及經濟效益高，像新北市的歡樂耶誕城愈辦愈大，11月遊客數都衝到全台第一，凸顯敢大手筆投資活動，帶來的效益都很不錯，但六都以外的縣市有資源及條件差異，像是雲林縣因財力有限，舉辦活動則以精緻、精打細算為主。

嘉義 景點

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