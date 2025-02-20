彰化新到5500劑公費流感疫苗 今日開打首日搶爆
女星大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世引發流感疫苗搶打潮，彰化縣再獲衛福部疾管署配發5500劑公費流感疫苗，今天開打，不過首日上午已接種約八成，打氣仍非常熱絡。
彰化縣去年採購流感疫苗35萬8130劑，去年10月開打，到今年2月4日已用罄，由於農曆春節前後正值流感高峰期，又傳出大S因流感病逝，爆發搶打潮，因此衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，彰化縣配發到5500劑。
不過彰化縣新到的流感疫苗是提供給11類高風險族群施打，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職、五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員進行接種。
彰化縣5500劑新到公費疫苗今天首日開打，上午就已接種約八成，還剩一千多劑預計明後天就會用罄。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前門診類流感就診率已從高峰期的3%以上，下降至2.1%，顯示流感高峰期已趨緩，所以公費流感疫苗提供給高風險族群施打，不過民眾仍應勤洗手、出入公共場所戴口罩，做好個人防護。
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