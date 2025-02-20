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癌症連42年10大死因之首 部桃副院長：吃健康找營養師

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園醫院副院長鄭舒倖和營養師團隊在醫院宣傳正確的飲食觀念。圖／部桃提供
桃園醫院副院長鄭舒倖和營養師團隊在醫院宣傳正確的飲食觀念。圖／部桃提供

22日為營養師節，衛福部桃園醫院今天上午在門診大廳舉辦 「五蔬果、五癌篩、保健康、五告讚」 活動，透過多元有趣的方式，提升民眾對營養與健康篩檢的重視。

活動現場，營養師團隊播放平時在醫院的工作影片，讓民眾先認識營養師的工作，接著示範蔬果健康操，與民眾互動進行蔬果遊戲，讓參與者在輕鬆氛圍中了解蔬果對健康的重要性，現場參加5大癌症篩檢的民眾都獲得一袋蔬果，做乳房攝影檢查另外送100元超商禮券卡，鼓勵民眾主動關心自身健。

桃園醫院營養科主任范純美表示，癌症已連續42年高居國人十大死因之首，癌症與飲食習慣、肥胖、不健康生活方式息息相關，因此在營養師節前在醫院大廳宣導「天天五蔬果、餐盤健康吃，五癌篩檢保健康」的觀念，呼籲民眾每日均衡攝取 紅、橙、黃、綠、藍紫、黑、白 7大類蔬果，補充足夠的 膳食纖維、維生素A、C、礦物質及植化素，以減少罹患慢性病與癌症的風險。此外，透過 定期癌症篩檢，可有效達到 早期發現、早期治療，提升健康存活率。

桃園醫院副院長鄭舒倖也參加活動，並強調營養師不僅是醫療團隊不可缺的成員，更是病患與社區民眾健康的守護者，營養師除了負責住院病患與員工的營養膳食，更投入社區營養教育，推動健康飲食觀念。「肚子餓時會想到吃，想到吃就會想到營養師，想要更健康時就來找營養師」，鄭舒倖鼓勵民眾透過健康飲食搭配癌症篩檢，維持最佳健康狀態。

營養師們在醫院大廳邀請民眾參加健康有獎問答互動熱絡。圖／部桃提供
營養師們在醫院大廳邀請民眾參加健康有獎問答互動熱絡。圖／部桃提供

健康飲食 營養師 癌症

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