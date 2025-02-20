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慘！國姓枇杷整片乾枯 農業部現金救助每公頃10萬
南投縣國姓鄉是台灣枇杷栽種面積第二大產區，但受到去年康芮颱風影響，造成枇杷開花期遭遇高溫，導致一開花就乾枯，恐將血本無歸。南投縣政府表示，經過爭取農業部公告南投縣依據天然災害救助辦法，辦理現金救助，20日起至3月6日受理申請。
國姓鄉陳姓農民說，去年氣候異常，枇杷開花期遭遇高溫，花朵乾枯無法順利授粉，一至二期都沒有結果，枇杷產量恐將減產3成以上，整年投入歉收，血本無歸，讓果農不憂心忡忡。
國姓鄉長邱美玲、立委馬文君前往勘災，看到滿山枇杷無法結果，也擔心果農生計。馬文君說，希望農業部與縣府儘速完成現勘與認定，從寬、從速協助枇杷農申請天災現金救助，並提供低利貸款補助。
面對氣候異常，農業部應協助農民做好旱災應變管理，對暖化引起的新型態病蟲害防治，提供技術輔導，真正協助到農民度過難關。
對於近年氣候變遷，農藥、肥料成本增加，栽種收成越加困難，只靠天災現金救助並非長久之計，她也呼籲農業部能派專家下鄉了解，輔導農友克服困境。
農業部也在昨天公告，南投縣依據「農業天然災害救助辦法」第6條辦理現金救助，項目為枇杷，每公頃為10萬元。符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。
南投縣農業處表示，受災農民從20日至3月6日止，攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期不受理。
馬文君表示，農業是台灣經濟發展根本，近年來氣候變遷影響、病蟲害等，農業面臨嚴峻挑戰，她會要求農業部和各界一起努力，提升農業調適力，協助農友度過難關，降低極端氣候造成的農損。
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