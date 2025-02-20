基隆百年老店連珍授權冰棒驚見「整隻蟑螂」 業者致歉下架

有消費者在臉書爆料公社粉絲團投訴，指購買了基隆百年老店的「連珍糕餅店」授權的連珍芋角奶蓋冰棒，咬了一口卻發現冰棒裡有一隻蟑螂的頭，看起來很完整，他嚇到吐出來，發現已經咬斷一條腿，真的是噁到爆。連珍表示，該款冰品是品牌授權委託代工廠生產，向消費者道歉，會積極負責，並給予消費者適當補償，在通路上的同批號產品已預防性下架。

網友在爆料公社粉絲團裡貼文投訴，他跟女友到某超商取貨時，到旁邊的冰櫃瞄了一下，看見芋頭冰棒，身為芋頭控的他買來嘗鮮看看，當他回到家電梯門口迫不及待給女友咬了第一口 ，問女友好吃嗎， 女友回說很香芋頭味很濃，於他就遞回來順勢的也咬了一小口。

網友說，結果出現了一個視覺衝擊的畫面在眼前，一隻蟑螂的頭在他的冰棒上，他不敢置信買的不是芋頭冰棒嗎，怎麼裡面會有核桃，實在很不敢相信眼前的就是蟑螂。他們都吃了一口還沒吞下去，本來想直接吐出來的，但礙於剛好在電梯還有其他人沒吐，他們就含著冰螂，心急如焚看著電梯慢慢上樓，直到家裡後才趕快衝去廁所吐掉。原本以為應該是沒有咬到蟑螂，結果吐出來的時候才發現已經咬斷一條腿，真的是噁到爆。基隆市衛生局表示，已了解處理中。

基隆連珍糕餅行銷總監郭克伶表示，冰棒只有在通路賣，與代工廠商都有簽約，他們只是品牌授權，做出來的東西在品質、包裝、販售等都要經過他們同意，如果有問題，代工廠商要負全權責任，也會針對此事會提出應對處理。

郭克伶說，針對這件事她要跟消費者說抱歉，讓消費者使用時受到驚嚇，冰品的部分，他們純粹是品牌授權，並無製造，當初是希望把製造的東西更多元化，但設備不足，因此找代工廠，要有大品牌的經驗、工廠證明、並通過ISO及HACCP等相關認證。

郭表示，這次發生事情的確有一些疏失，今天上午有連繫代工廠，在製造上產生疏失，在這件事情上有得到經驗，雖然是品牌授權，但在製造方面，對通路商的管理要更加注意，不管如何，對消費者造成不舒服，會給適當的補償，已連絡消費者處理。

日亞特選名物公司今天上午發出聲明稿說明，目前在通路販售的產品已進行預防下架作業，目前檢查留樣同批號產品皆無異物。因尚未取得客訴產品，無法判讀造成品質異常的原因。此產品是連珍授權日亞，日亞委由代工廠生產，此部分原料及生產皆由代工廠處理，此代工廠皆有符合HACCP及ISO相關認證，生產前也有派員去工廠訪查。因此產品的事件對消費者造成不安深感抱歉，日後針對商品生產過程及廠區環境會更加嚴密的管理，以杜絕類似案件的發生。