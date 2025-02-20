武陵農場櫻花季延長 國光客運賞櫻專車同步延至3月2日

因應武陵櫻花季延長，國光客運今宣布配合延長武陵櫻花專車至3月2日，提供台北與宜蘭2地包括台北轉運站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場共5站出發的賞櫻專車服務，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票450元。

今年武陵農場櫻花季原定到2月23日，因櫻花盛開時間延後，昨天公告與交通管制一併延長至3月2日。國光客運今指出，相關交通管制比照延長前的規定，私人車輛要有通行證才可進入武陵農場及相關路段，鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，2月21日中午起可至全台連線售票窗口暨自動售票機，及7-11、全家、萊爾富3大超商進行訂票。

國光客運表示，櫻花季期間提供台北轉運站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場共5站出發的賞櫻專車服務，價格不變，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元，搭乘延長時段的專車仍可參加額外加碼抽獎活動，有機會抽PS5、腳踏車、國光假期及全家商品卷等。